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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

ارشيفيه
ارشيفيه

شهدت أسعار اللحوم الحمراءسواء البلدية أو المستوردةاستقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 14 يوليو2025 ٠


 
 

أسعار اللحوم البلدية:


 

اللحم الكندوز البلدي: بين 300 و400 جنيه للكيلو حسب المنطقة وجودة اللحوم


 

عرق الفلتو البلدي: 420 جنيهًا للكيلو


 

اللحم الضأن البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو


 

اللحم البتلو: 408.5 جنيهًا للكيلو


 

اللحم الموزة: نحو 295 جنيهًا للكيلو


 

وش الفخدة: 300 جنيه للكيلو


 

عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو


 

الكبدة البلدي: بين 250 و450 جنيهًا للكيلو


 

اللحم المفروم: 240 جنيهًا للكيلو


 


 

أسعار اللحوم المستوردة:


 

اللحوم السودانية: نحو 285 جنيهًا للكيلو


 

اللحوم الهندية: بين 260 و310 جنيهات للكيلو


 

اللحوم البرازيلية: تبدأ من 320 جنيهًا للكيلو


 

ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار نتيجة الرقابة على الأسواق وتوفير كميات مناسبة من اللحوم من خلال المجمعاتالاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية، لتخفيف الأعباء على المواطنين٠

البرازيلية الهندية المستوردة البلدي الفلتو

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