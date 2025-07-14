أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

شهدت أسعار اللحوم الحمراء – سواء البلدية أو المستوردة – استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 14 يوليو2025 ٠







أسعار اللحوم البلدية:





اللحم الكندوز البلدي: بين 300 و400 جنيه للكيلو حسب المنطقة وجودة اللحوم





عرق الفلتو البلدي: 420 جنيهًا للكيلو





اللحم الضأن البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو





اللحم البتلو: 408.5 جنيهًا للكيلو





اللحم الموزة: نحو 295 جنيهًا للكيلو





وش الفخدة: 300 جنيه للكيلو





عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو





الكبدة البلدي: بين 250 و450 جنيهًا للكيلو





اللحم المفروم: 240 جنيهًا للكيلو









أسعار اللحوم المستوردة:





اللحوم السودانية: نحو 285 جنيهًا للكيلو





اللحوم الهندية: بين 260 و310 جنيهات للكيلو





اللحوم البرازيلية: تبدأ من 320 جنيهًا للكيلو





ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار نتيجة الرقابة على الأسواق وتوفير كميات مناسبة من اللحوم من خلال المجمعاتالاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية، لتخفيف الأعباء على المواطنين٠