أخبار العالم| مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات واسعة على روسيا.. وترامب يتوقع تسوية قريبة في غزة رغم تعثر مفاوضات الدوحة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

كشفت قناة "سي إن بي سي" عن ملامح مشروع قانون أمريكي جديد مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى فرض عقوبات شاملة على روسيا والدول التي تتعامل تجاريًا معها، وذلك في محاولة لإجبار موسكو على الدخول في مفاوضات سلام "صادقة" مع أوكرانيا.

اتهم عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني السابق، إسرائيل باغتيال 12 أكاديميًا إيرانيًا، مؤكدًا أن هذه العمليات لم توقف التقدّم النووي الإيراني، بل أدت إلى تخرّج أكثر من 100 تلميذ كفؤ عن كل عالم، مشددًا على أن هؤلاء "سيُظهرون لنتنياهو ما هم قادرون عليه"، في إشارة إلى استمرارية وتوسع البرنامج النووي الإيراني رغم الضربات الأمنية.

أعلنت شركتا "ديابلوس" و"أمبري" للملاحة البحرية، الأحد، انتهاء عمليات البحث عن بقية أفراد طاقم سفينة الشحن "إترنيتي سي" التي تعرضت لهجوم من قبل ميليشيا الحوثيين الأسبوع الماضي في البحر الأحمر، ما أدى إلى إغراقها. وأوضحت الشركتان أن قرار وقف البحث جاء بناء على طلب الشركة المالكة للسفينة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مصير المفقودين.

شنّ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، هجومًا لاذعًا على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بسبب دفاع الأخير عن المدعية العامة بام بوندي في القضية المرتبطة بالممول المدان جيفري إبستين، والمتهم بتشكيل شبكة استغلال جنسي تورّط فيها شخصيات نافذة.

شهدت محافظة السويداء السورية، الأحد، تصعيدًا خطيرًا في التوترات الأمنية، بعد ارتفاع عدد قتلى، الاشتباكات المسلحة بين مجموعات من أبناء الطائفة الدرزية وعناصر محسوبة على عشائر البدو، إلى21 مدنيًا وإصابة نحو 80 آخرين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام سورية.

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، عن أمله في التوصل إلى "تسوية" خلال الأسبوع المقبل لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة، رغم ما تشهده مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس من تعثر وجمود واضحين، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في القطاع، بدعم عربي ودولي فاعل، بحسب "العربية".

أعلنت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم الأحد، استشهاد صحفيين اثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهما بمدينة غزة، ليرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكتوبر 2023، إلى أكثر من 230 شهيدًا من أبناء الأسرة الصحفية، بحسب وكالة "وفا".