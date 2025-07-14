قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
40 طعنا.. القضاء الإداري يفصل في المتقدمين للترشح بانتخابات مجلس الشيوخ
طقس اليوم.. تحذير من ارتفاع الرطوبة ورياح مثيرة للرمال
كيفية تجنب شرور السحرة وعلاج الإصابة بالمس.. الطريقة الشرعية
احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
توضيح عاجل من التعليم بشأن مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2026
هل الأحلام المتكررة من الشيطان أم رؤى من الله؟.. انتبه لـ3 علامات
حدث ليلا| ترامب يتوقع تسوية قريبة في غزة.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي.. والداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق
5 جنيهات في الساسو| استقرار أسعار الفراخ البيضاء.. والبيض الأحمر مفاجأة
سعر الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية الإثنين 14 يوليو
الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات أو المعلومات على موقع أو حساب خاص
هل يجوز صلاة الضحى بعد شروق الشمس مباشرة؟.. اعرف وقتها الصحيح
كيفية الوضوء دون خلع الحجاب.. الإفتاء توضح طريقة المسح على الرأس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم| مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات واسعة على روسيا.. وترامب يتوقع تسوية قريبة في غزة رغم تعثر مفاوضات الدوحة

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:


مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات واسعة على روسيا والدول المتعاملة معها

كشفت قناة "سي إن بي سي" عن ملامح مشروع قانون أمريكي جديد مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى فرض عقوبات شاملة على روسيا والدول التي تتعامل تجاريًا معها، وذلك في محاولة لإجبار موسكو على الدخول في مفاوضات سلام "صادقة" مع أوكرانيا.

عراقجي: اغتيال العلماء لم يوقف مشروع إيران النووي

اتهم عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني السابق، إسرائيل باغتيال 12 أكاديميًا إيرانيًا، مؤكدًا أن هذه العمليات لم توقف التقدّم النووي الإيراني، بل أدت إلى تخرّج أكثر من 100 تلميذ كفؤ عن كل عالم، مشددًا على أن هؤلاء "سيُظهرون لنتنياهو ما هم قادرون عليه"، في إشارة إلى استمرارية وتوسع البرنامج النووي الإيراني رغم الضربات الأمنية.

انتهاء البحث عن طاقم إترنيتي سي بعد الهجوم الحوثي.. وغموض حول مصير ستة مفقودين

أعلنت شركتا "ديابلوس" و"أمبري" للملاحة البحرية، الأحد، انتهاء عمليات البحث عن بقية أفراد طاقم سفينة الشحن "إترنيتي سي" التي تعرضت لهجوم من قبل ميليشيا الحوثيين الأسبوع الماضي في البحر الأحمر، ما أدى إلى إغراقها. وأوضحت الشركتان أن قرار وقف البحث جاء بناء على طلب الشركة المالكة للسفينة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مصير المفقودين.

إيلون ماسك ينتقد ترامب بشدة بسبب قضية إبستين

شنّ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، هجومًا لاذعًا على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بسبب دفاع الأخير عن المدعية العامة بام بوندي في القضية المرتبطة بالممول المدان جيفري إبستين، والمتهم بتشكيل شبكة استغلال جنسي تورّط فيها شخصيات نافذة.

100 قتـ.يل ومصاب.. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات السويداء السورية

شهدت محافظة السويداء السورية، الأحد، تصعيدًا خطيرًا في التوترات الأمنية، بعد ارتفاع عدد قتلى، الاشتباكات المسلحة بين مجموعات من أبناء الطائفة الدرزية وعناصر محسوبة على عشائر البدو، إلى21 مدنيًا وإصابة نحو 80 آخرين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام سورية.

ترامب يتوقع تسوية قريبة في غزة رغم تعثر مفاوضات الدوحة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، عن أمله في التوصل إلى "تسوية" خلال الأسبوع المقبل لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة، رغم ما تشهده مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس من تعثر وجمود واضحين، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

الرئيس الفلسطيني: حماس لن تحكم غزة وعليها تسليم سلاحها

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في القطاع، بدعم عربي ودولي فاعل، بحسب "العربية".

وفا: ارتفاع حصيلة شهداء الصحافة في قطاع غزة إلى 230 منذ بدء العدوان

أعلنت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم الأحد، استشهاد صحفيين اثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهما بمدينة غزة، ليرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكتوبر 2023، إلى أكثر من 230 شهيدًا من أبناء الأسرة الصحفية، بحسب وكالة "وفا".

ترامب سوريا روسيا غزة إسرائيل حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

يصل إلى 13800 جنيه.. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتوي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتوي .. جهز ساعتك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 14 يوليو 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 14 يوليو 2025

الدكتور علي جمعة

هل اقترب ظهور الدجال؟.. علي جمعة: 3 علامات كبرى تحققت

ترشيحاتنا

سرطان المثانة

سرطان المثانة.. 5 أعراض مبكرة تمر دون أن نلاحظها

نسرين طافش

شاهد.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة مثيرة في اليونان

سن الأربعين

5 عادات عليك الإقلاع عنها قبل سن الأربعين لتعيش حياة أطول

فيديو

رد حلا شيحة

رد حلا شيحة على إشاعة وصف زواجها بالأسوأ في حياتها

كواليس خلاف ميدو وحسن شحاتة

بعد سنين من السكوت.. كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن خناقة ميدو مع والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد