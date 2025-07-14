قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد عبر واتساب.. شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد عمارة
شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025
خفض الأسعار وزيادة التصدير.. وزير الزراعة: زيادة إنتاج البطاطس والطماطم 15%
مدحت قريطم: ترخيص التوك توك ضرورة أمنية وتنظيمية
بالقانون.. شروط الحصول على بطاقة الحيازة الزراعية
أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
لازم وقفة.. شوبير يوجه رسائل نارية لـ مصطفي يونس
انتهاء البحث عن طاقم إترنيتي سي بعد الهجوم الحوثي.. وغموض حول مصير ستة مفقودين
ترامب يخطف الأضواء في ملعب المباراة.. يرفض مغادرة الملعب ويجبر إنفانتينو على الاحتفال
رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
استقرار أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الإثنين
أسعار ومواصفات فورد إكسبيديشن 2025 في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتهاء البحث عن طاقم إترنيتي سي بعد الهجوم الحوثي.. وغموض حول مصير ستة مفقودين

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أعلنت شركتا "ديابلوس" و"أمبري" للملاحة البحرية، الأحد، انتهاء عمليات البحث عن بقية أفراد طاقم سفينة الشحن "إترنيتي سي" التي تعرضت لهجوم من قبل ميليشيا الحوثيين الأسبوع الماضي في البحر الأحمر، ما أدى إلى إغراقها. وأوضحت الشركتان أن قرار وقف البحث جاء بناء على طلب الشركة المالكة للسفينة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مصير المفقودين.

وكانت المصادر الأمنية البحرية قد أفادت في وقت سابق بأن 6 من أصل 22 فردًا من طاقم السفينة ما زالوا مفقودين، ويُرجّح أنهم محتجزون لدى الحوثيين. في المقابل، أعلنت المهمة الأوروبية "أسبيدس"، يوم الأربعاء، أنها نجحت في انتشال 6 من أفراد الطاقم من البحر بعد الهجوم، في حين لم يُعلن عن مصير الآخرين، ما يزيد الغموض بشأن وضعهم.

تفاصيل الهجوم وتضارب الروايات

من جانبها، تبنّت ميليشيا الحوثي الهجوم، قائلة إنها استخدمت زورقًا مُسيّرًا و6 صواريخ مجنحة وباليستية لضرب السفينة التي زعمت أنها كانت متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، معتبرة أن الهجوم جزء من عملياتها العسكرية التي تستهدف "السفن المتجهة إلى إسرائيل".

لكن الحكومة اليمنية نفت هذه الرواية بشكل قاطع، مؤكدة أن السفينة كانت تنقل مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى الصومال، وأدانت الهجوم واعتبرته جريمة إرهابية منظمة تُضاف إلى سلسلة عمليات ممنهجة تنفذها الميليشيا ضد الملاحة الدولية، بإشراف ودعم إيراني.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في منشور على منصة "إكس"، إن استهداف السفينة "إترنيتي سي" هو ثاني حادثة إغراق لسفينة شحن تجارية في البحر الأحمر خلال 48 ساعة فقط، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الحاسم لوقف هذه الانتهاكات، واصفًا الصمت العالمي بأنه "مريب ويشجع الميليشيات على التمادي".

أرفق الإرياني منشوره بمقطع فيديو نشرته وسائل إعلام حوثية، يُظهر لحظة استهداف السفينة، وقال:

"ما تنشره الميليشيا من فيديوهات توثق جرائمها ضد الملاحة الدولية، ليس فقط تحديًا سافرًا للقانون الدولي، بل نتيجة مباشرة لفشل العالم في اتخاذ موقف حاسم تجاه هذا الخطر المتصاعد".

اليمن الحوثي الحوثيين البحر الأحمر جماعة الحوثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد ..ظهرت الآن

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات

مدبولي

يصل إلى 13800 جنيه.. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا

ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا

ترشيحاتنا

لطفي لبيب

بطرس دانيال: نرفع صلواتنا ودعواتنا لشفاء لطفي لبيب

هشام جمال و حسين الجسمي

رؤية هشام جمال.. أول ألبوم للجسمي منذ 15 عاما يبدأ بأغنية مستنيك

إلين ديجينيرس تدعم روزي أودونيل بعد تهديد دونالد ترامب

إلين ديجينيرس تدعم روزي أودونيل بعد تهديد ترامب بسحب جنسيتها

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

فيديو

رد حلا شيحة

رد حلا شيحة على إشاعة وصف زواجها بالأسوأ في حياتها

كواليس خلاف ميدو وحسن شحاتة

بعد سنين من السكوت.. كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن خناقة ميدو مع والده

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد