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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في جولته بمشروعات المحافظة .. مدبولي: الإسكندرية تشهد نقلة حضارية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

 بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة الإسكندرية؛ بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها، وذلك في إطار حرص الحكومة على دفع العمل بمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين، لسرعة الانتهاء منها ودخولها حيز التشغيل.

      ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته اليوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

 وقال رئيس الوزراء ان جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم تأتي في إطار الحرص الشديد على مواصلة الجولات التفقدية بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية في كل القطاعات والمجالات التي تشمل الصحة والطرق، ومشروعات المرافق والصرف الصحي وغيرها، وذلك في إطار السعي الدائم للقيام بمثل هذه الزيارات الميدانية؛ للوقوف على معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، والتغلب على أي تحديات أو معوقات قد تواجه التنفيذ، سعياً لسرعة التعامل معها وتلافيها، بما يسهم في استكمال تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، تحسيناً لما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين.

     وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم تشهد الاسكندرية نقلة حضارية جديدة، من خلال المشروعات العديدة التي تم تنفيذها بها خلال السنوات الماضية، والتي بدأت بتنفيذ المدن الجديدة وتطوير العشوائيات  والمناطق غير الآمنة، وتشمل الطرق والمحاور الرئيسية، والصرف الصحي والصناعي، ومشروع فصل مياه الأمطار للحد من تداعيات التغيرات المناخية على الإسكندرية، ومشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات الحواجز البحرية والتغيرات المناخية، وغيرها الكثير من المشروعات الأخرى، لافتا إلى أن هذه المشروعات تتعلق بعدد من القطاعات الحيوية المهمة التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطن المصري؛ من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدا استمرار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية في كل مناطق الجمهورية، رغم كل التحديات وتداعيات الأجواء الجيوسياسية التي تتأثر بها المنطقة ومصر.

الوزراء رئيس الوزراء الاسكندرية المشروعات التنموية الدكتور مصطفى مدبولي

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