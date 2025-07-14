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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدير الزراعة التعاقدية: توزيع عقود على مزارعي دوار الشمس والذرة

الزراعة التعاقدية
الزراعة التعاقدية
شيماء مجدي

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية من جهودها لدعم وتوعية المزارعين، بنشر ثقافة الزراعة التعاقدية وأهميتها في تسويق المحاصيل الاستراتيجية وسد الفجوات في زيوت الطعام والأعلاف.

وقالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التوعية بجهود الدولة في هذا المجال، وتقديم الدعم الفني للمزارعين وتوعيتهم بأهمية الزراعات التعاقدية.

وأشارت رجب إلى أنه تم عقد ندوة إرشادية، بمركز طما بمحافظة الفيوم لتوجيه المزارعين نحو الدور الحيوي للزراعة التعاقدية، والعائد الذي يحققه لهم المركز من خلال تسويق محاصيلهم دون أي هوامش تسويقية، لافتة إلى أن الندوة شهدت توزيع عقود على مزارعي محصولي دوار الشمس والذرة، في خطوة عملية لدعمهم وتحفيزهم على الانخراط في هذا النظام.


في سياق متصل، أوضحت أنه تم تنظيم ورشة عمل في مركز الفشن بمحافظة بني سويف، لزيادة وعي المزارعين وتشجيعهم على التعاقد لزراعة محاصيل استراتيجية مثل فول الصويا والذرة والسمسم وعباد الشمس، وذلك في إطار سعي المركز الدائم لتوسيع قاعدة المستفيدين من الزراعة التعاقدية.


وعقدت مدير مركز الزراعات التعاقدية اجتماعا تنسيقيا موسعا، ضم:  مديرية الزراعة بالنوبارية، ومديري جمعية التسويق بغرب النوبارية ومنطقة بنجر السكر، ومراقبي جنوب وغرب التحرير، ورئيس مجلس إدارة جمعيات التسويق بمطروح، وممثل عن البنك الزراعي المصري، بهدف تعزيز الشراكات ودعم الجمعيات الزراعية، حيث تم مناقشة مسودة عقد التعاقد مع إحدى كبرى الشركات على أهم المحاصيل البستانية (الطماطم، الفراولة، البرتقال)،  بما يحقق مصلحة الطرفين، مع التأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات لتمكين الجمعيات الزراعية من بدء التوريد في الميعاد المحدد، وضمان حصولها على القروض الممنوحة لها، ومناقشة طرق التعاقد والتوريد منذ الزراعة وحتى الحصاد وصولاً إلى المصانع.

الزراعة الزراعة التعاقدية المحاصيل الاستراتيجية الأعلاف

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