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شراكة استراتيجية بين مصر للطيران وترو لإتاحة التقسيط على تذاكر السفر
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شراكة استراتيجية بين مصر للطيران وترو لإتاحة التقسيط على تذاكر السفر

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت كل من شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف "ستار"، وشركة "ترو" (TRU)، المنصة الواعدة لحلول التقسيط المرنة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى إتاحة شراء تذاكر السفر الداخلية والدولية عبر أنظمة تقسيط سهلة ومتنوعة.

وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية في دعم التحول الرقمي بقطاع السفر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الطيران من خلال تيسير تغطية تكلفة السفر بأنظمة دفع مرنة ومبسطة على العملاء، تتيح الخدمة الجديدة تجربة سفر أكثر سهولة، دون أعباء مالية فورية، مما يعزز فرص السفر للأفراد والعائلات على حد سواء.

وفي هذا السياق، صرح الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، قائلاً: "تحرص مصر للطيران دائماً على تطوير خدماتها وبالأخص في ظل توجه نحو التحول الرقمي الذي يشهده قطاع الطيران المدني عالمياً." 

وأضاف أن هذه الشراكة مع شركة "ترو" ستمهد الطريق أمام تطوير تطبيقات مبتكرة من شأنها أن تساعد في الارتقاء بتجربة سفر العملاء.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من عمرو عدوي، رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وأحمد عصام سعودي، الرئيس التنفيذي لشركة "ترو"، حيث أكد عمرو عدوي على سعي مصر للطيران المستمر إلى تقديم تجارب سفر عصرية من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، وتأتي هذه الشراكة مع شركة 'ترو' كخطوة هامة نحو تعزيز الخدمات المالية المقدمة لعملائنا."

من جانبه، أكد أحمد عصام سعودي، الرئيس التنفيذي لشركة "ترو":"يسعدنا هذه الشراكة الاستراتيجية مع مصر للطيران، حيث لدينا العديد من الأفكار والمبادرات التي سنبدأ في تنفيذها ضمن هذا المشروع، بما يضمن تقديم قيمة حقيقية وتجربة مميزة لعملائنا."

جدير بالذكر أن  إطلاق هذه الشراكة سيتم تفعيلها على مرحلتين المرحله الأولى منها سيتم تطبيقها من خلال مركز الاتصال التليفونيه لمصر الطيران، بما يضمن اختبار الخدمة وتوفير أفضل تجربة ممكنة للعملاء، ويليها تفعيل المرحلة الثانيه وتضمن الحجز الإلكتروني عبر موقع الشركة (أونلاين).

مصر للطيران وزارة الطيران تذاكر الطيران

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