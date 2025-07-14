وكيل موازنة النواب يطالب بالوصول إلى أكبر نسبة اكتفاء ذاتي من المحاصيل الإستراتيجية

طالب النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تشجيع الفلاحين على الزراعة ، بهدف الوصول إلى أكبر نسبة من الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى إن هناك عدد من الإجراءات التى يجب أن تتعبها مصر لمواجهة الأزمة الإقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في ضرورة ترشيد الإستيراد والإستهلاك ، والحفاظ على العملة الصعبة الموجودة فى البلد بقدر الإمكان.

وكان قد أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن زيادة في إنتاجية عدد من المحاصيل الزراعية هذا العام، نتيجة التغيرات المناخية والممارسات الزراعية الحديثة، وهو ما ساهم في توفير كميات كبيرة من المحاصيل للسوق المحلي.

وأوضح الوزير أن إنتاجية محصولي البطاطس والطماطم ارتفعت بنسبة 15%، وهو معدل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

انخفاض الأسعار هذا العام

كما يُعد نجاحًا كبيرًا لقطاع الزراعة المصري، وأشار فاروق إلى أن زيادة إنتاجية البطاطس ساهمت بشكل مباشر في انخفاض الأسعار هذا العام، كما أدت إلى زيادة في التصدير والإقبال على البطاطس المصرية، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في أداء القطاع الزراعي وجودة منتجاته.