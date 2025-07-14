قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: المناطق التي تشهد نموا سكانيا عالي الأكثر فقرا والأقل تعليم
خدعة إسرائيلية جديدة.. نتنياهو يعد سموتريتش باستئناف الحرب بعد هدنة غزة
مجموعة عالمية تبحث إنشاء مصنع للمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر
إيران: بعد الهجوم على منشآتنا ليس منطقيا اللجوء لآليات الاتفاق النووي
التعبئة والإحصاء : وصول عدد سكان مصر إلى 108ملايين نسمة خلال شهر
شمال سيناء تستعد لبدء تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة
مدرب الزمالك السابق على تصرف وسام أبو علي بعد بيان الأهلي: مش شايف النادي
اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في الريف الغربي لمحافظتي السويداء ودرعا
وزير الصحة: مصر تحتل رقم 13 على مستوى العالم والثالث أفريقيا من حيث عدد السكان
ريال مدريد يهنئ تشيلسي بعد تتويجه بلقب كأس العالم للأندية: مستحق عن جدارة
"الوزراء": النهوض بقطاع الدواء أولوية استراتيجية لضمان الصحة العامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي
الإفتاء: زيارة مقامات آل البيت والأولياء من أقرب القربات وليست بدعة أو شركا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شمال سيناء تستعد لبدء تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ شمال سيناء
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ شمال سيناء
ايمان البكش

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اللواء د.خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود التنمية علي أرض المحافظة، واستعراض ملفات العمل الهامة التي تمس حياة المواطن السيناوى والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمستهدفة.

اجتماع مع محافظ شمال سيناء 

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ شمال سيناء أهم المشروعات المدرجة فى الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2025/2026، والتأكيد على سرعة بدء المرحلة الجديدة من المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة، خاصة في قطاعات رصف ورفع كفاءة الطرق، واستكمال مشروعات الكهرباء، والإنارة العامة، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية .

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية جهود الأجهزة التنفيذية بشمال سيناء بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالمحافظة في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، والتي انطلقت بالمحافظة في 5 يوليو الجاري وتستمر حتى 25 يوليو، وتشمل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والمتغيرات المكانية غير القانونية.

وأكدت د. منال عوض على ضرورة استمرار جهود المحافظة في تنفيذ الموجة بكل حسم، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مشددة على المتابعة الدورية من غرف العمليات، وتفعيل دور الوحدات المحلية ولجان المتابعة الميدانية لإزالة كل الحالات المستهدفة ضمن المرحلة الحالية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وحرصت الدكتورة منال عوض علي متابعة آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة المخلفات الصلبة وجهود المحافظة لرفع التراكمات اليومية من القمامة بصورة يومية وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، وتوفير بعض المعدات اللازمة، كما تم التطرق إلى جهود توفير فرص عمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب والمرأة السيناوية، ودعم القطاع الخاص لإقامة مشروعات إنتاجية تعزز من مستوى معيشة المواطنين، وتوفر مصادر دخل مستدامة، مع تقديم التسهيلات الفنية والتمويلية المطلوبة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

وفي ختام اللقاء أكدت وزيرة التنمية المحلية، على أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماماً كبيراً لمحافظة شمال سيناء، وتسعى لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة بها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الأمن القومي المصري، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين الوزارة والمحافظة لدفع المشروعات التنموية، وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لدفع عجلة التنمية، موجهاً الشكر لوزيرة التنمية المحلية على دعمها المستمر لمشروعات وخطط العمل في شمال سيناء.

التنمية المحلية منال عوض محافظ شمال سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

الدكتور علي جمعة

هل اقترب ظهور الدجال؟.. علي جمعة: 3 علامات كبرى تحققت

تنسيق الجامعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

إمام عاشور

الأخدود يرد على الأهلي: بيانكم حول إمام عاشور غير واضح| خاص

وسام ابو علي

وسام أبو علي يرد على قرار الأهلي برفض بيعه

ترشيحاتنا

بيراميدز

ناقد رياضي: بيراميدز في صدارة الأندية الأفريقية والأهلي وصيفا

ناصر الخليفي - أرشيفية

أول تعليق من ناصر الخليفي بعد خسارة باريس نهائي كأس العالم للأندية

حامد حمدان

رتوش بسيطة.. نجم جديد يقترب من الزمالك بنسبة 99٪

بالصور

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

عيب في السماعات.. أغرب دعوى قضائية ضد شركة مازدا

مازدا
مازدا
مازدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد