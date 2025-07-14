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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعبئة والإحصاء : وصول عدد سكان مصر إلى 108ملايين نسمة خلال شهر

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

قال اللواء خيري بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الوضع السكاني في مصر كالتالي 

بلغ تعداد سكان مصر ١٠٧ مليون٨٥٢ الف ٢٤٠ مليون نسمة وهذا يكشف  أن الزيادة السكانية مازالت مستمرة ولكنها ليست بالزيادة السابقة وهو ما يعكس جهود الدولة في هذا الوقت .

وأضاف خلال جلسة نقاشية له في اليوم العالمي للسكان، أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر  في 18 اغسطس القادم   108 مليون نسمة، مشيرا إلي أنه لأول مرة من 2007 لم نتعدي المواليد 2 مليون نسمة سنويا .

الوجه القبلي الأكبر من حيث الزيادة السكانية 

وأوضح بركات، أن الوجه القبلي الأكبر من حيث الزيادة السكانية وعلي رأسها محافظات اسيوط سوهاج وهناك جهود مشتركة من مؤسسات الدولة لوضع أسس لخفض تلك النسبة مع رفع خصائص السكان.

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