تزامنا مع قرب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.. تحرك برلماني لمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية

دعا الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، إلى ضرورة نشر الإرشادات بشكل مستمر ومتواصل بالتزامن مع قرب موعد التنسيق، وتوجيه الطلاب بالاختيارات المتاحة للدراسة ما بعد الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.



وقال النائب: مع إعلان نتيجة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، تنشط الإعلانات عن بعض كيانات التعليم العالي، سواء معاهد أو أكاديميات، بعضها يكون وهمي وبدون تراخيص، ويستغل بعض الطلاب أصحاب المجموع المنخفض.



وأكد هشام حسين، أن محاربة مثل هذه الكيانات الوهمية من خلال إتاحة الأماكن المعتمدة والمتاحة لجميع الطلاب سواء حاملي الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، مع الإعلان عن ضوابط التقدم لها حرصا على مصلحة الطلاب.



وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الإعلان أولا بأول على المواقع الرسمية بالأماكن المعتمدة، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور، بتحري الدقة في اختيار الأماكن، حفاظا على الجهد والمال.



