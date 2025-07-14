نظافة رغيف العيش.. مدير تموين الإسماعيلية تجتمع بأصحاب المخابز

عقدت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اجتماعا لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بمركز ومدينة الإسماعيلية؛ لمراجعة الاشتراطات ومستوى النظافة العامة للمخابز، وتوفير مكان حضاري للمواطن أثناء شراء الخبز.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أثناء اجتماع متابعة أعمال اللجنة العليا للمخابز بالمحافظة؛ بهدف توفير رغيف خبز نظيف ومطابق للمواصفات القياسية لكل مواطن على أرض محافظة الإسماعيلية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بمراجعة كافة الاشتراطات الصحية والبيئية والنظافة العامة بكافة مخابز المحافظة، وتقسيمها على مراحل ودخولها خطة صيانة عاجلة، على أن تنتهي مخابز المرحلة الأولى قبل نهاية شهر يوليو الجاري.