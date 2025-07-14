قرار عاجل بشأن ديلر كوكايين في الشيخ زايد

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد حبس "ديلر كوكايين" 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة وإتجار مواد مخدرة عقب إلقاء القبض عليه.

وأرسلت النيابة عينة من المخدرات المضبوطة للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان نوعها.

وألقت مباحث الشيخ زايد ثاني القبض على عاطل بحوزته 40 لفافة من مخدر الكوكايين، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الشيخ زايد يفيد بإلقاء القبض على عاطل 50 سنة بحوزته 40 لفافة من مخدر الكوكايين، ميزان حساس، مبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.