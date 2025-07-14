ميناء دمياط يتداول 25 سفينة في الـ 24 ساعة الماضية

وصلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن إلى ميناء دمياط، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة، منها السفينة (BLUE SHARK)، والتي ترفع علم قبرص ويبلغ طولها 167 مترا وعرضها 24 مترا قادمة من أوكرانيا، وعليها حمولة تقدر بـ 24 ألفا و500 طن من القمح لصالح القطاع العام، وذلك ضمن جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وذكرت هيئة ميناء دمياط- بيان، اليوم /الاثنين/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 54 ألفا و860 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34 ألفا و911 طنا، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 869 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 198 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1282 حاوية مكافئة.

وأضافت الهيئة، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 92 ألفا و506 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 32 ألفا و827 طنًا، وبلغت حركة الشاحنات "دخول وخروج" 4750 حركة.