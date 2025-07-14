مادويكي يجتاز الكشف الطبي في آرسنال

أفادت تقارير صحفية باقتراب نادي أرسنال الإنجليزي من الإعلان عن التعاقد مع نوني مادويكى لاعب نادي تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، عبر حسابه على «إكس»:"من المقرر أن يوقع مادويكي عقده مع أرسنال حتى عام 2030، اليوم الاثنين، بعد اجتياز الجزء الأخير من الفحوصات الطبية".

تألق كول بالمر.. نجم البطولة دون منازع



خطف كول بالمر، نجم تشيلسي الشاب، الأضواء خلال مجريات البطولة، حيث لعب دورًا محوريًا في تتويج فريقه باللقب. بفضل أدائه الاستثنائي، حصد بالمر جائزة أفضل لاعب في البطولة، متفوقًا على العديد من الأسماء اللامعة. مهاراته، رؤيته في الملعب، وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة، كانت عوامل رئيسية في تفوق تشيلسي.



نهائي بطابع أوروبي ونكهة إنجليزية

رغم قوة باريس سان جيرمان، إلا أن تشيلسي فرض سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة تفوقه إلى ثلاثة أهداف نظيفة، حسمت الأمور مبكرًا. أداء جماعي منظم، وخطة مدروسة من الجهاز الفني، إلى جانب تألق الأفراد، كانت مفاتيح الفوز للبلوز.