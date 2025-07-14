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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إفريقية النواب تطالب بتنفيذ رؤية الرئيس السيسي لتحقيق الأمن والسلم بالدول الأفريقية

الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب
الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب
فريدة محمد

طالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب من الاتحاد الافريقى اعطاء أكبر اهتمام لتنفيذ وتفعيل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التى استعرضها فى كلمته التاريخية التى ألقاها أمام أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، وذلك بصفته رئيس الدورة الجارية للقدرة الإقليمية لإقليم شمال أفريقيا مثمنا استعراض الرئيس السيسى فى كلمته الجهود المصرية لتعزيز جاهزية القدرة لضمان استعداديتها لتعزيز السلم بالقارة الأفريقية.

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن الرئيس السيسى كان واضحاً وحاسماً فى كلمته عندما أكد فى كلمته أن قارتنا تشهد العديد من التحديات الجيوسياسية المعقدة والمتشابكة، بدءاً من النزاعات المسلحة، مروراً بتفشي آفة الإرهاب،وصولاً إلى الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلاً عن تداعيات تغيرالمناخ، وهي التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا، وتستلزم تضافر جهودنا من أجل مواجهتها.ومن هذا المنطلق معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة تفعيل وتعزيز الآليات الإقليمية المعنية بحفظ السلم والأمن في القارة بات أمرا ضرورياً وأهمية القوة الأفريقية الجاهزة كركيزة أساسية في منظومة السلم والأمن الأفريقية، وبحيث تستند إلى مكوناتها الاقليمية، مثل قدرة إقليم شمال أفريقيا، التي تتولى مصر رئاستها الدورية العام الحالي، بما تتيحه هذه المنظومة، من توافر قوة متعددة الأبعاد ومتكاملة التجهيز، تتمتع بالقدرة العملياتية، والاستعدادية للانتشار لدعم وحفظ السلام.

وأشاد الدكتور محمد سليم بتأكيد الرئيس السيسى على أهمية تنفيذ مهام مكونات القوة الأفريقية الجاهزة، ومن بينها قدرة إقليم شمال أفريقيا، في دعم جهود الوقاية من النزاعات، والاستجابة السريعة للأزمات، وحفظ وبناء السلام، يتطلب تنسيقاً وثيقاً مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومختلف الأقاليم الجغرافية وتوفير تمويل مستدام لأنشطة القدرة، لاسيما لبناء القدرات، بما يحقق الجاهزية التامة لها متى اقتضت الضرورة ، مؤكداً أن تنفيذ هذه القضايا يكفل تحقيق الأمن والاستقرار داخل مختلف دول القارة الأفريقية.

كما أشاد الدكتور محمد سليم باستعراض الرئيس السيسى للجهود المصرية التى تأتى لتعزيز قدرة إقليم الشمال، في إطار إيماننا الكامل، بأهمية الاستعداد والجاهزية، لحماية مقدرات شعوب قارتنا، وحمايتهم من مختلف التحديات، وتحقيق تطلعاتهم للأمن والاستقرار والازدهار معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسى على التزام مصر الكامل بدعم قدرة إقليم شمال أفريقيا، في إطار اهتمامها الأوسع بتفعيل منظومة السلم والأمن الأفريقي وفي إطار ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن السلم هو أساس التنمية، والتكامل هو طريقنا نحو مستقبل أفضل لقارتنا الغالية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السلم القارة الأفريقية الإرهاب الأمن والاستقرار

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