رسميا.. برشلونة يكشف عن ثاني صفقاته الصيفية

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، عن ثاني صفقاته الصيفية، في إطار تدعيم صفوفه للموسم الجديد.

وأوضح النادي الإسباني في بيان، أنه توصل إلى اتفاق مع كوبنهاجن الدنماركي لانتقال اللاعب روني باردجي وسيوقع الجناح عقدًا مع النادي لمدة أربعة مواسم حتى 30 يونيو 2029.

من هو روني باردجي؟

وُلد روني باردجي، السويدي الجنسية، في الكويت في 15 نوفمبر 2005، وهو لاعب شاب جديد انضم إلى نادي برشلونة، ويبلغ من العمر 19 عامًا فقط، وهو معروف بمهارته وسرعته وقدرته على تسجيل الأهداف، وهي صفات تجعله لاعبًا واعدًا في المستقبل.

انضم باردجي من نادي كوبنهاجن، وانضم إلى فريق الشباب في النادي الدنماركي في صيف 2020، بعد أن بدأ مسيرته مع مالمو.

وبفضل موهبته، ارتقى سريعًا إلى الفريق الأول لكوبنهاجن في عام 2022، حيث شارك في 84 مباراة، وسجلً 15 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.