رئيس الوزراء يفتتح مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب بالإسكندرية

خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المركز يُعد الأول من نوعه ضمن الشركات التابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يأتي هذا المشروع في إطار إنشاء غرف عمليات داخل الشركات هدفها إدارة الأزمات وربطها بالمنظومة الوطنية للطوارئ ومركز القيادة الموحدة للدولة، وذلك في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة، بما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين على مدار الساعة، خاصة خلال فترة موسم الأمطار.

واستمع رئيس الوزراء، ومرافقوه، الي شرح من المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مركز السيطرة والتحكم التابع لشركة مياه الشرب، مؤكدًا أن المركز يمثل تطورًا نوعيًا في كيفية إدارة موارد المياه ومعالجة الأزمات بكفاءة وسرعة استجابة.

وأوضح أن المركز يُعد نموذجًا متقدمًا لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الشبكات، مع التحكم الفوري في حالات الأعطال والانقطاعات، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المركز نظام متابعة إلكترونيا يربط بين مراكز السيطرة والمناطق الحيوية داخل المحافظة لضمان تكامل العمليات وسرعة الأداء.

كما أشار الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الاسكندرية، إلى أن هذا المركز يُعد أحد الأذرع التنفيذية لمركز السيطرة والتحكم الرئيسي التابع لمحافظة الإسكندرية، والذي يتولى التنسيق مع كافة مراكز السيطرة بالقطاعات الخدمية المختلفة، بهدف توحيد الجهود في التصدي ومواجهة الأزمات وسرعة حل المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد أن الغرفة تستقبل البلاغات الواردة من الجهات التنفيذية وغرف العمليات التابعة للمحافظة وخدمة النجدة، بالإضافة إلى البلاغات الهامة ذات الصلة بالشركة، وتوفير خدمات استقبال الاتصالات الهاتفية على مدار الساعة.

واشار إلى أن الغرفة تتضمن ستة خطوط رئيسية مخصصة للمتابعة وتلقي البلاغات، فضلاً عن استخدام برنامج الإسكادا لمراقبة ضغوط المحطات، وبرنامج قراءة الشبكات GIS، وبرنامج خاص بالمعامل لضمان جودة المياه، إلى جانب برنامج المخازن الاستراتيجي.

وأضاف أنه تم تجهيز غرفة العمليات بأحدث التقنيات والأجهزة المتطورة لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وتم دعم الغرفة بمنظومة كاميرات مراقبة لتعزيز الحالة الأمنية داخل مباني الشركة.

واستعرض المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، الموقف التنفيذي، موضحًا المناطق الساخنة وأهم الأعمال والمشاريع القائمة والمنتهية، مؤكدًا أن الشركة تعمل وفق محاور واهداف رؤية مصر 2030 بالتركيز على تطوير البنية التحتية والعمل ضمن إطار نظام بيئي مستدام.

ولفت إلى جهود الشركة في تطوير المحطات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين ضغط المياه في الشبكات، مستعرضًا أبرز المشروعات المنفذة بهدف رفع كفاءة منظومة المياه داخل المحافظة، مع الحرص والحفاظ على ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد.

كما لفت "جابر" إلى الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مشيرًا إلى إجمالي تكلفة مشروعات مياه الشرب خلال الفترة من 2014 حتى 2024.

وأكد أن الشركة رائدة في اعتماد جميع خطط سلامة ومأمونية المياه لنظم الإمداد والتموين، مستعرضًا مؤشرات تقييم الأداء وتحقيق مبادئ الترشيد والحوكمة، كما استعرض الخطة الاستراتيجية والمشروعات المستقبلية المستهدفة حتى 2050.

واستعرض اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إمكانيات الشركة وجهودها في تحسين الأداء حيث بلغ عدد محطات الرفع 183 محطة خلال العام الجاري مقارنة بـ 141 محطة في عام 2015، بالإضافة إلى زيادة محطات المعالجة لتصل إلى 21 محطة هذا العام، مقارنة بـ 15 محطة في عام 2015، وبلغت نسبة التغطية الحالية أكثر من 92%.

وأشار اللواء محمود نافع، إلى مشروعات الخطة العاجلة لمنظومة الصرف بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من عدد 73 محطة توريد وتركيب من إجمالي 82 محطة، بالإضافة إلى الانتهاء من 5 مشروعات شبكة إنحدار وخطوط طرد من إجمالي 6 مشروعات، مستعرضًا الخطة الاستراتيجية والاستعدادات المتكاملة لمواجهة موسم الامطار، إلى جانب الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة التغيرات المناخية الحادة وضمان الاستعداد الكامل لهذه الظروف.

واستعرض "نافع"، إنجازات الشركة في مجال الطاقة المتجددة، والإجراءات لدعم مشروع الدلتا الجديدة، مستعرضًا الرؤية المستقبلية للشركة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي غرفة إدارة الأزمات المتنقلة والتي تركز مهامها على التعامل مع البلاغات الواردة من غرف العمليات المختلفة، واستخراج التصاريح اللازمة للعمل، بالإضافة إلى متابعة جودة المياه وتلقي بيانات تشغيل المحطات، وكذا متابعة ورصد الحالة الأمنية بالمحطات، بالإضافة إلى ذلك تتميز بتواجدها الميداني على أرض الواقع للمتابعة الداخلية والقيام بعمليات الرصد والإنذار المبكر.