نجم المصري الأسبق: بتروجت لن يتأثر برحيل حامد حمدان.. والأفضل استثماره ماليًا

أكد إيهاب المصري، نجم المصري البورسعيدي الأسبق، أن فريق بتروجت لن يتأثر برحيل لاعبه الفلسطيني حامد حمدان، مشددًا على أن الأفضل لإدارة النادي هو الاستفادة من الصفقة ماليًا قبل تراجع مستواه المحتمل في الموسم الجديد.

وقال المصري في تصريحات إعلامية:"حامد حمدان يعيش أزمة نفسية بعد فشل انتقاله إلى الزمالك، واستمراره مع بتروجت قد لا يكون في مصلحة الفريق أو اللاعب."

وأضاف:"بتروجت ليس لديه قاعدة جماهيرية تضغط على الإدارة بسبب بيع اللاعبين، وبالتالي من الطبيعي أن يستثمر النادي في أي فرصة لبيع لاعب بمقابل مناسب، دون أن يؤثر ذلك على استقرار الفريق."

وأشار نجم المصري الأسبق إلى أن الفريق البترولي لم يتأثر فنيًا من قبل في حالات مشابهة، قائلاً:"لم نشعر بأي تراجع في الأداء بعد انتقال أحمد رضا إلى الأهلي في الموسم الماضي، وهو ما يؤكد قدرة بتروجت على تعويض أي لاعب مهما كان اسمه."

واختتم المصري تصريحاته بالتأكيد على أن التوازن المالي والفني يجب أن يكون الأولوية في أندية مثل بتروجت، وهو ما يتحقق ببيع اللاعبين في التوقيت المناسب.