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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتوح يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

فتوح
فتوح
باسنتي ناجي

شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متابعيه صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي  الانستجرام.

وظهر فتوح في صورة بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعه وتفاعلوا معه بوضع القلوب الحمراء.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف الثنائي مهاب ياسر وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من الدخول ضمن صفقة تبادلية محتملة للتعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب وسط بتروجت.

وأوضح المصدر أن مهاب ياسر أبدى رفضه القاطع لفكرة الرحيل عن القلعة البيضاء ضمن صفقة تبادلية، مشيرًا إلى أنه لا يمانع في مغادرة الزمالك ولكن بشروط انتقال طبيعية تحفظ له مستقبله الكروي.

وأضاف أن الموقف ذاته ينطبق جزئيًا على أحمد عبد الرحيم "إيشو"، الذي يرغب الزمالك في خروجه على سبيل الإعارة فقط، باعتباره من العناصر الشابة التي يعول عليها النادي مستقبلًا. ومع ذلك، لم يتم التحدث مع اللاعب حتى الآن بشأن الرحيل، لكنه يُبدي تحفظًا كبيرًا على فكرة إدراجه ضمن أي صفقة تبادلية.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت طرح اسم الثنائي ضمن الصفقة المحتملة لضم حامد حمدان، في إطار سعي إدارة الزمالك لتدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فتوح الزمالك الاهلي

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