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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعاون مصري باكستاني في تطبيق أفضل الممارسات لمراقبة الأغذية من المزرعة إلى المائدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

استقبل الدكتور طارق الهوبي  رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء  اليوم سيد محمد عاشق حسين شاه كرماني، وزير الزراعة والثروة الحيوانية في البنجاب، باكستان، أسامة خان ليغاري، افتخار علي ساحوه، سكرتير زراعة البنجاب، وعدد من المسؤولين، والوفد المرافق ، وذلك  بمقر الهيئة بالقاهرة.
وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء والزراعة المستدامة، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الجانبين، كما تناول فرص الشراكة في بناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات في مراقبة وسلامة الغذاء من المزرعة إلى المائدة، وإجراءات جودة وسلامة الغذاء للصادرات بين الطرفين. 
وأشاد سيد محمد عاشق حسين شاه كرماني، وزير الزراعة والثروة الحيوانية في البنجاب، باكستان، بالخبرة المصرية المتقدمة في مجال سلامة الغذاء، والدور الرائد الذي تلعبه الهيئة القومية لسلامة الغذاء في هذا المجال الحيوي، معربًا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الفني وتبادل التجارب الناجحة، بما يسهم في دعم الأنظمة الرقابية وتحقيق الأمن الغذائي في كلا البلدين.

وأعرب الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني للجانب الباكستاني، خاصة في مجال بناء القدرات والتدريب المتخصص، وذلك من خلال تنظيم برامج تدريبية، وورش عمل مشتركة، وزيارات ميدانية، تهدف إلى نقل الخبرات المصرية في مجالات الرقابة على الغذاء، وإدارة المخاطر، وتطبيق المعايير الدولية لسلامة الغذاء.
وخلال اللقاء، أكد الجانبان على أهمية التكامل بين المؤسسات المعنية بسلامة الغذاء والزراعة، وتعزيز آليات العمل المشترك، بما يسهم في دعم جهود الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

عم جهود الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة وتبادل التجارب الرقابة على الغذاء والتدريب المتخصص

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