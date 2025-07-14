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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يوم الأربع الساعة 4 .. محمد رمضان يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة

محمد رمضان
محمد رمضان
علا محمد

كشف الفنان محمد رمضان ، عن طرح أغنيته الجديدة "إيه يا قلبي"، يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 مساء.

وشارك محمد رمضان ، البرومو عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» وعلق قائلًا: "يوم الأربعاء الساعة 4 بتوقيت مصر، ثقة في الله نجاح".

https://www.instagram.com/reel/DMFb0AjsmOx/?igsh=N2lsenB0cTc0bXYz

وأحيا النجم محمد رمضان، إحتفالية ضخمة ضمت عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمشاهير وذلك خلال إفتتاح مهرجان تركواز بمنطقة سيدي عبد الرحمن فى العلمين الجديدة فى دورته الأولي والذي يشارك في إحياء فعالياته كبار نجوم الأغنية بمصر والعالم العربي.

وحضر الحفل من نجوم وصناع الفن المنتج تامر مرسي ، شيماء سيف زوجها المنتج محمد كارتر ، أحمد ياسين ،نور ايهاب ،رانيا منصور وشقيقتها نورهان، بالإضافة الى نجوم كرة القدم كابتن رامي ربيعه وحرمه ،محمد فاروق وإمام عاشور .. غيرهم .

حضر رمضان بسيارته الخاصة بجوار المسرح وافتتح وصلته الغنائية بمهرجان تركواز بداية من الصعود أعلي سيارته  ومرورا بوصلات استعراضية اكثر إثارة قدم خلالها عدد كبير من أغانيه المميزة التي تفاعل معها الحضور من نجوم الفن والرياضة والالاف من الجمهور.

الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة إيه يا قلبي الأربعاء البرومو إنستجرام

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