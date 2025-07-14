بدء احتفالات الدير الأبيض بسوهاج بعيد الأنبا شنودة | صور

بدأ دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج (الدير الأبيض) الاحتفالات بعيد القديس، والتي تستمر حتى نهاية شهر يوليو.

الأنبا شنودة رئيس المتوحدين

افتُتحت الاحتفالات بصلاة العشية ودورة أيقونة القديس، والتي شهدت مشاركة شعبية كبيرة، حيث صلى العشية ، إلى جانب نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير، صاحبا النيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب، ومجمع رهبان الدير، وعدد من الآباء الكهنة، وأعداد كبيرة من الشمامسة.

وفي صباح اليوم، تولى نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، وسكرتير المجمع المقدس، خدمة قداس العيد بالكنيسة الأثرية، وشاركه نيافة الأنبا أولوجيوس ومجمع رهبان الدير.

هذا ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى نهاية شهر يوليو.