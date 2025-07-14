مصرع شاب في حادث بشبين القناطر

شهد طريق شبين القناطر – الطبالين، دائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع شاب في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة، جرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتم التحفظ على الدراجة والسيارة وقائدها، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيق .

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق شبين القناطر – الطبالين ووجود متوفى .

انتقلت على الفور قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين من وقوع حادث تصادم دراجة وسيارة ووفاة قائد الدراجة النارية، ويدعى "شعبان ع م"، 23 سنة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفى، والتحفظ على السيارة وقائدها والدراجة النارية.