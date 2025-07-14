رئيس الطائفة الإنجيلية: التعليم اللاهوتي يشكل حجر الأساس في تجديد الفكر الديني

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم، وفدًا من رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط (ATIME)، وذلك في إطار تعزيز التعاون اللاهوتي وتبادل الخبرات الأكاديمية بين المؤسسات التعليمية المسيحية في المنطقة.

حجر الأساس في تجديد الفكر الديني

وقد ضم الوفد كلًّا من: الأب الدكتور ميخائيل قنبر، الأمين التنفيذي للرابطة، والأب الدكتور جاك خوري، المدير التنفيذي للرابطة، والقس رفعت فكري، الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والدكتور جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقمص بيشوي حلمي، ممثل مجلس كنائس مصر، والأب أنطوان الأحمر، من القيادات البارزة في التعليم اللاهوتي بلبنان.

في بداية اللقاء، رحّب الدكتور القس أندريه زكي بالوفد الزائر، مشيدًا بدور رابطة ATIME في تطوير التعليم اللاهوتي بالمنطقة، ومؤكدًا أن التعليم اللاهوتي يشكّل حجر الأساس في تجديد الفكر الديني وتكوين قادة يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والتقوى الشخصية.

وأضاف: "نؤمن في الطائفة الإنجيلية بأهمية بناء قدرات الخدام والقيادات الكنسية من خلال تكوين علمي وروحي متكامل، يدمج بين الإيمان الراسخ والانخراط المسؤول في قضايا الإنسان والمجتمع."

وشهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا تناول عددًا من القضايا المحورية، من أبرزها: تطوير المناهج اللاهوتية، وتعزيز ثقافة الحوار والانفتاح، ونشر قيم التسامح والعيش المشترك بين الكنائس، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التعليم اللاهوتي في المنطقة.

كما ناقش الحضور ملف تقنين أوضاع الكنائس، حيث أشاد الدكتور زكي بالتعاون الإيجابي مع مؤسسات الدولة في هذا الملف، بما يعكس احترام القانون ويعزز المواطنة المتساوية.

واستعرض الدكتور القس أندريه زكي خلال اللقاء الدور الذي تضطلع به الطائفة الإنجيلية في دعم الكليات والمعاهد اللاهوتية التابعة لها، من خلال احتضانها للتنوع المذهبي والفكري، وما تقدمه من إسهامات فكرية تخدم الكنيسة والمجتمع.

كما سلّط الضوء على النشاط المجتمعي الواسع الذي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، من خلال برامج ومبادرات في مجالات الصحة، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذا العمل ينبع من رؤية إيمانية تؤمن بالعدالة والكرامة الإنسانية.

وفي تعليقه على علاقة الكنيسة بالشأن العام، قال الدكتور زكي: "الكنيسة لا تمارس السياسة، لكنها لا تنعزل عن قضايا الوطن. تهتم الكنيسة بقضايا الشأن العام، وتقوم بدورها الوطني وهي قيم نابعة من صميم الإيمان."

وفي ختام اللقاء، عبّر أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذا اللقاء البنّاء، مثمنين جهود رئاسة الطائفة الإنجيلية في دعم التعليم اللاهوتي، وتعزيز الحوار الكنسي، وتطوير المؤسسات التعليمية في مصر والمنطقة. كما أعربوا عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، وما اتّسم به اللقاء من عمق في المناقشة والطرح.