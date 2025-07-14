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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"وكيل تعليم الأقصر" يتابع تنفيذ الخطة العلاجية بالمدارس الابتدائية بمنشاة العماري

"وكيل تعليم الأقصر" يتابع تنفيذ الخطة العلاجية بالمدارس الابتدائية بمنشاة العماري
"وكيل تعليم الأقصر" يتابع تنفيذ الخطة العلاجية بالمدارس الابتدائية بمنشاة العماري
شمس يونس

قام الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بجولة ميدانية جديدة بمنشاة العماري، تفقد خلالها عددًا من مدارس المرحلة الإبتدائية؛ لمتابعة سير تنفيذ الخطة العلاجية المخصصة للتلاميذ ضعاف المستوى في القراءة والكتابة.

ياتى ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، 

شملت الجولة مدارس نجع العرب الابتدائية، عمر بن الخطاب الابتدائية، السليمي الابتدائية، ومنشاة العماري الابتدائية، حيث حرص وكيل الوزارة على متابعة سير العملية التعليمية والتأكد من تفعيل الأنشطة العلاجية بالشكل الأمثل بما يسهم في تحسين مستوى التلاميذ والارتقاء بمخرجات التعليم.

وتأتي هذه الجهود في ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم البالغ بالخطط العلاجية، باعتبارها أداة محورية للارتقاء بمستوى التلاميذ وتمكينهم من اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، بما ينعكس إيجابًا على مسيرتهم التعليمية المستقبلية.

وأكد الدكتور صفوت جارح خلال جولته، علي أهمية تكاتف جهود جميع العاملين بالمدارس لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة العلاجية، مشيرًا إلى حرص المديرية على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتربوي للمعلمين والتلاميذ على حد سواء.

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