مش كله بيتقبل.. عميد فنون جميلة حلوان يكشف معايير اختيار الطلاب

قال الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان إن الهدف من اختبارات القدرات أنها تحتوي على حوالي 95% مواد عملية، والتي تتطلب مهارات معينة أكثر من كونها تتطلب اجتهاد.

اختبارات القدرات

وأضاف سامي، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور»، أن الفلسفة من اختبارات القدرات تكمن في أن الطالب يكون لديه القدرة على الحد الأدنى من الأفكار، التي من خلالها يتم العمل عليها وتشكيلها وتنمية مهاراتها.

وأكد على أن هناك العديد من الطلاب يرون أنفسهم أنهم من المجتهدين ويستطيعون الالتحاق والتفوق، لكن الأمر غير ذلك تماما، لأن الكلية تضم أساتذة متخصصين يستطيعون تقييم الطلاب وما إذا كانوا سيواصلون السعي والعمل أم لأ.