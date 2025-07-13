قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عائلة جندي إسرائيلي أسير: نتنياهو وكل المسئولين الأمريكيين أخبرونا نيتهم إنهاء الحرب
وزير الأوقاف: الصحافة الوطنية تساعد في ترسيخ الاستقرار وبناء الوعي
فيرمينو يغادر أهلي جدة ويتجه إلى الدوري القطري هذا الصيف
رئيس أنجولا: منطقة التجارة الحرة تدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي
ضغوط أمريكية على اليابان وأستراليا للتعهد بدعم عسكري ضد الصين
الإعدام شنقا لمتهم بقضية اغتيال اللواء الشهيد نبيل فراج
16 مليون جنيه.. إحالة 5 مسؤولين بشركة أدوية للمحاكمة لاختلاسهم
مؤسس "أمهات مصر" تهنيء أوائل الدبلومات الفنية 2025 وتشيد بتفوق "البنات"
رئيس غينيا الاستوائية: لا عدالة بدون تنمية اقتصادية بالقارة الأفريقية
موجة حارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع
شيخ الأزهر يستقبل سفير كمبوديا ويناقشان تعزيز التعاون العلمي والدعوي
104 أشخاص لقوا مصرعهم وإصابة مئات في فيضانات باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مد فترة اختبارات الناشئات في سيتي كلوب

سيتي كلوب
سيتي كلوب
ملك موسى

قررت مجموعة أندية سيتي كلوب مدّ فترة اختبارات الناشئات الجدد في كرة القدم أسبوعا إضافيا ، نظراً للأعداد المتزايدة المتقدمة للاختبار.

ويستقبل سيتي كلوب العبور المتقدمات في الرابعة عصرا يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، قبل أن يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات التي تمت الأسبوع الماضي، للناشئات من مواليد سنوات 2011 و 2012 و 2013، وللفريق الأول اعتباراً من مواليد 2010.

كان قطاع كرة القدم برئاسة الكابتن محمد وهبة عضو مجلس إدارة سيتي كلوب، قرر فتح المجال أمام الراغبات للانضمام إلى كرة القدم ضمن أكبر مشروع للبحث عن المواهب والتكفل بها من جميع أنحاء الجمهورية.

على جانب آخر، تختتم بنهاية الأسبوع الحالي المرحلة الأساسية لاختبارات الناشئين الجدد التي انطلقت قبل ثلاثة أسابيع في جميع المحافظات من خلال 13 فرعا من فروع سيتي كلوب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، على أن تقام المرحلة النهائية في فرع سيتي كلوب بمدينة العبور يومي 25 و 26 يوليو الجاري.

يأتي مشروع اكتشاف المواهب في كرة القدم على مستوى الناشئين والناشئات ضمن استراتيجية سيتي كلوب التي أطلقها مجلس الإدارة برئاسة الكابتن ياسر الرملي، وتستهدف أن تكون سيتي كلوب قاعدة للرياضة المصرية استثمارً لانتشار ملاعبها في جميع محافظات الجمهورية.

سيتي كلوب الدوري المصري الناشئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر يشيد بتنظيم دار الإفتاء برنامجا لتدريب الصحفيين

الدكتور الضويني: المؤسسات الدينية والإعلامية قادرة على صيانة المجتمع من الاختراقات

رئيس "دينية الشيوخ" في افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين

رئيس دينية الشيوخ: تدريب الصحفيين يعكس رسالة دار الإفتاء في بناء الوعي

أمين (البحوث الإسلامية) خلال كلمته في افتتاح ملتقى (الشباب وتحديات العصر)

أمين البحوث الإسلامية: الانحراف الفكري أول خطوات السقوط.. والعلم هو الحصن

بالصور

أبسط طريقة عمل فيريرو روشيه في المنزل

طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.

الالتهاب المزمن في الجسم.. عادات تقضى عليه

الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سرًا لبشرة صحية ونضرة

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد هبوط أمس المفاجئ.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

فيلم روكي الغلابة

فيلم روكي الغلابة يثير قلق رامي رضوان من زوجته الفنانة دنيا سمير غانم

سعاد حسني وعبدالحليم

سعاد حسني وعبدالحليم اتجوزوا.. آمال رمزي تكشف كواليس وذكريات صادمة من الوسط الفني

وليد توفيق

انزل يا جميل.. مقتطفات من حفل وليد توفيق في ليالي مراسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد