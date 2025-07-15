قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يصعّد: أسلحة لأوكرانيا وإنذار لروسيا بـ50 يومًا قبل العقوبات | تقرير
مع زيادة الحرائق .. طرق تحمي منزلك من الماس الكهربائي
سحب الملفات 16 يوليو.. اعرف شروط الانضمام للمعاهد الصحية العسكرية
حكم أداء الصلاة فى غرفة بها تليفزيون مفتوح؟.. الإفتاء تجيب
10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات
أفضل سورة تقرأ بعد الفجر للرزق.. تجعلك واحدا من الأغنياء
رفقة حسام حسن.. أحدث ظهور لـ مؤمن زكريا في مراسي
أفضل دعاء لطرد الشيطان واسترجاع التركيز في الصلاة
حاكم كنتاكي: لا أستبعد الترشح لرئاسة أمريكا في 2028.. وهدفي توحيد البلاد
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 يوليو
احذروا .. موجة حارة قوية وأمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يسعى لتدعيم صفوفه.. وبيراميدز يرفض رحيل بوبو

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “بلس 90” على قناة النهار، عن تفاصيل تحركات نادي الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أن نادي بيراميدز رفض طلب الزمالك للتعاقد مع محمد رضا بوبو، لاعب وسط الفريق.


 


 

رفض بيراميدز انتقال بوبو


 


 

أكد هشام أن بيراميدز أغلق الباب أمام انتقال بوبو إلى الزمالك، رغم اهتمام الأخير بضم اللاعب لدعم خط الوسط. كما أشار إلى أن محمود زلاكة أيضًا من الصعب أن ينضم للفريق الأبيض خلال هذا الصيف.

بيراميدز يتمسك بمحمد صبحي

في المقابل، أوضح هشام أن بيراميدز ما زال يرغب في التعاقد مع الحارس محمد صبحي من الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب محمود صابر قد يكون ضمن الصفقة.


 


 

شلبي ونيمار خارج حسابات الزمالك

أضاف الإعلامي أن المدير الرياضي لنادي الزمالك، جون إدوارد، عقد اجتماعًا مع اللاعبين مصطفى شلبي وسيد نيمار، وأبلغهم بصعوبة مشاركتهم مع الفريق في الموسم المقبل. وقد تفهم اللاعبان الموقف، خاصة أن سيد نيمار بات قريبًا من الانتقال إلى البنك الأهلي.

صفقات تبادلية متوقعة

أشار هشام إلى أن بيراميدز مهتم بالتعاقد مع مصطفى شلبي، ومن المحتمل إدراجه ضمن صفقة تبادلية بين الناديين خلال الميركاتو الحالي.

إصابة مدافع الزمالك تعقد الموقف
 

كشف هشام أن إصابة أحمد حسام، مدافع الزمالك، أحدثت إرباكًا في خطط الفريق الدفاعية، خاصة مع وجود نية سابقة لرحيل صلاح مصدق والتعاقد مع مدافع أجنبي بدلاً منه.

الزمالك يراقب محمد ربيعة

في سياق التدعيمات الدفاعية، أوضح هشام أن الزمالك يسعى لضم محمد ربيعة، مدافع نادي سموحة، لتعويض الغيابات الدفاعية التي ضربت الفريق مؤخرًا


 

الزمالك بيراميدز بوبو مصطفي شلبي سيد نيمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الأخيرة؟

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الجديدة؟

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

أسعار البنزين اليوم رسميًا

أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا

حالة الطقس

سحب رعدية| الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أكثر من 70% .. الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025

نقيب الزراعيين

صرف 4 أشهر لأصحاب المعاشات بنقابة الزراعيين

ترشيحاتنا

محافظ الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: خطة متكاملة للإنشاءات والصيانة التعليمية

صورة أرشيفية

إصابة سائق توك توك بطعنة فى الصدر لخلاف على أولوية المرور في سوهاج

صورة أرشيفية

الاستحمام الأخير.. ترعة الجرجاوية تخطف روح طفل في طما بسوهاج

بالصور

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي

سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها

ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

فيديو

نادية السيد واية حبيب

بعد خبر عودتها.. نادية السيد تدعو آية حبيب لـ فيديو مشترك

الفنان أحمد وفيق

الفنان أحمد وفيق: الريبرتوار مهم.. لكننا مش هنعيش عليه

حبس - أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بالتعدى على شاب بسلاح أبيض في المعصرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد