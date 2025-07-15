الزمالك يسعى لتدعيم صفوفه.. وبيراميدز يرفض رحيل بوبو

كشف الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “بلس 90” على قناة النهار، عن تفاصيل تحركات نادي الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أن نادي بيراميدز رفض طلب الزمالك للتعاقد مع محمد رضا بوبو، لاعب وسط الفريق.









رفض بيراميدز انتقال بوبو









أكد هشام أن بيراميدز أغلق الباب أمام انتقال بوبو إلى الزمالك، رغم اهتمام الأخير بضم اللاعب لدعم خط الوسط. كما أشار إلى أن محمود زلاكة أيضًا من الصعب أن ينضم للفريق الأبيض خلال هذا الصيف.

بيراميدز يتمسك بمحمد صبحي

في المقابل، أوضح هشام أن بيراميدز ما زال يرغب في التعاقد مع الحارس محمد صبحي من الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب محمود صابر قد يكون ضمن الصفقة.









شلبي ونيمار خارج حسابات الزمالك

أضاف الإعلامي أن المدير الرياضي لنادي الزمالك، جون إدوارد، عقد اجتماعًا مع اللاعبين مصطفى شلبي وسيد نيمار، وأبلغهم بصعوبة مشاركتهم مع الفريق في الموسم المقبل. وقد تفهم اللاعبان الموقف، خاصة أن سيد نيمار بات قريبًا من الانتقال إلى البنك الأهلي.

صفقات تبادلية متوقعة

أشار هشام إلى أن بيراميدز مهتم بالتعاقد مع مصطفى شلبي، ومن المحتمل إدراجه ضمن صفقة تبادلية بين الناديين خلال الميركاتو الحالي.

إصابة مدافع الزمالك تعقد الموقف



كشف هشام أن إصابة أحمد حسام، مدافع الزمالك، أحدثت إرباكًا في خطط الفريق الدفاعية، خاصة مع وجود نية سابقة لرحيل صلاح مصدق والتعاقد مع مدافع أجنبي بدلاً منه.

الزمالك يراقب محمد ربيعة

في سياق التدعيمات الدفاعية، أوضح هشام أن الزمالك يسعى لضم محمد ربيعة، مدافع نادي سموحة، لتعويض الغيابات الدفاعية التي ضربت الفريق مؤخرًا



