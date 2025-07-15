أمير هشام: الأهلي يريد انتقال نيدفيد إلى زد.. ولكن

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي يسعى لانتقال كريم نيدفيد إلى نادي زد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: كان من المفترض أن يتم انتقال كريم نيدفيد إلى سيراميكا لكن تم التراجع في اللحظات الأخيرة.

وأضاف: الأهلي سوف يحسم ملف نيدفيد خلال الأيام المقبلة في ظل رغبته الانضمام لنادي سيراميكا كليوباترا، واتمنى تقدير اللاعب خصوصا أنه كان مثال دائم للالتزام مع النادي طوال السنوات الماضية.

وأتم: في النهاية، قد يتم السماح لنيدفيد بالانتقال لنادي سيراميكا كليوباترا، خاصة أنه يريد العمل مع المدرب علي ماهر.