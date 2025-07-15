محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شارع مجدي زيدان ببنها

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية ليلية لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية لقطاع الرصف بمدينة بنها، وذلك بهدف دفع عجلة العمل وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

وتفقد المحافظ خلال جولته شارع مجدي زيدان بمنطقة أتريب، حيث تابع أعمال وضع الطبقة السطحية للشارع، الذي يبلغ طوله 300 متر.

ووجه بدفع الأعمال والالتزام الصارم بالمواصفات القياسية المحددة لضمان جودة الرصف وسرعة الانتهاء من المشروع.

ويأتي هذا المشروع ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية للعام المالي 2024-2025، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرق وتسهيل حركة المرور داخل مدينة بنها والمناطق المحيطة بها.