إصابه 3 أشخاص إثر سقوط سقف منزل عليهم بالدقهلية

أصيب ثلاثة اشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع سقف منزل تحت الإنشاء عليهم بأحد المناطق بالدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجده يفيد بسقوط صبة سقف دور اول على ثلاثة اشخاص بمدينة بالمنصورة خلف الأمن المركزي.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة حيث تبين ان صبة سقف دور اول انهارت اثناء انشاء جراجات وتبين ان المصابين ، هم عبدالعظيم عطيه عبدالعظيم 36 عاما مصاب بكدمات سحجات بالجسم ، سمير رجب احمد 36 عاما واصابته عبارة عن كدمات سحجات بالجسم، وجمال محمد عباس 30 عاما واصابته اشتباه كسر بالعمود الفقري ، وجميعهم مقيمين مي الامديد وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ.

تم تحرير محضر اللازم واخطار النيابة العامة.