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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: بدء تدريب العاملين المدنيين بالداخلية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي

جانب من التدريب
جانب من التدريب
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء البرنامج التدريبي للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED)، والانعاش القلبي الرئوي، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز قدرات الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، والوقاية من الوفيات الناتجة عن توقف عضلة القلب المفاجئ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2030.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التدريب يتم في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الصحة وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED)، والانعاش القلبي الرئوي، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تعزيز منظومة الاستجابة السريعة للطوارئ الصحية.

وقال "عبدالغفار" إن فعاليات اليوم بدأت بعرض فيديو تسجيلي متناولًا مقدمة عن التدريب، ومعدل حدوث السكتات الدماغية وأسبابها وطرق التعامل معها، إلى جانب شرح تفصيلي لعدد من الخطوات على رأسها كيفية التدليك الفعال للبالغين والأطفال، والاستخدام المبكر للجهاز، بالإضافة إلى كيفية استخدام الجهاز ضمن فريق، وكيفية التعامل مع الاختناقات، مسلطًا الضوء على أهمية اكتساب المهارات اللازمة للإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز مزيل الرجفان القلبي الآلي، حرصًا على إنقاذ الأرواح.

وأضاف "عبدالغفار" أن اليوم تضمن تدريب عدد 15 من العاملين بالقطاعات المختلفة بوزارة الداخلية، ويتناول التدريب التركيز على الجانبين العملي والنظري، متضمنًا عدة محاور على رأسها التدريب على خطوات دعم الحياة الأساسي BLS، والخطوات الأولية للإنعاش القلبي الرئوي، إلى جانب شرح تفصيلي  لجهاز إزالة الرجفان القلبي AED وكيفية الاستخدام والتعامل مع الحالات، على أن يتم منح شهادات معتمدة للمتدربين، تؤكد كفاءتهم وجاهزيتهم للتشغيل الفعّال لهذه الأجهزة الحيوية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها الدائم على رفع كفاءة العاملين بجميع الهيئات من خلال برامج تدريبية متخصصة، لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين.

كما أكدت الوزارة استمرار العمل على تنفيذ مراحل جديدة من التدريب وتوسيع نطاق توفير الأجهزة في المواقع المستهدفة، دعمًا لمنظومة الرعاية العاجلة، وحرصًا على سلامة المواطنين.

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