الداخلية تكشف تفاصيل تصادم سيارتي نقل على طريق الأتوستوراد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة نقل لقيامه بالإصطدام بسيارة أخرى بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة بدائرة القسم بالقاهرة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل ثلاجة "تابعة لإحدى الشركات" ، وسيارة نقل ثقيل "بدون لوحات " - لاذ قائدها بالفرار ، مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى وإصطدامه بالحواجز الخاصة بإحدى مناطق الأعمال.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة)

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية ولعدم حمله تراخيص وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.