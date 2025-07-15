محافظة المنوفية تبحث آليات تفعيل مبادرة «معاً بالوعى نحميها»

عقد المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد بالمنوفية اجتماعاً تنسيقياً بحضور مديرى مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والعمل ، مقرر المجلس القومي للمرأة ، ممثلين من الأوقاف ،المنطقة الأزهرية ،جامعة المنوفية ، إدارة تنظيم الأسرة والطفولة والأمومة بمديرية الصحة ، الشباب والرياضة ، إدارة شئون المرأة بالديوان العام ،وكيل مطرانية كرسي المنوفية وذلك لبحث آليات تفعيل مبادرة " معاً بالوعى نحميهاً" لرفع الوعى المجتمعي بدور المرأة المصرية.

وناقش الإجتماع ، إعداد خطة عمل متكاملة تشمل إنتاج رسائل إعلامية توعوية قصيرة ، وتنظيم ورش عمل تدريبية لتعريف المشاركين بأهداف ورسائل المبادرة الأساسية وخطورة الإنسياق وراء الشائعات لمواجهة الحرب النفسية التى تستهدف النسيج المجتمعي من خلال الشائعات ، والتأكيد على أهمية دور الام في تشكيل الأجيال الناشئة ودعم الأسر المنتجة داخل القرى والمناطق الريفية بما يعزز دورها ويعود بالنفع العام على المجتمع .

وأكد محافظ المنوفية على أهمية المبادرة التي تعد إحدى أدوات الدولة لتمكين المرأة بصفتها الركيزة الأساسية في تعزيز الوعي الوطني نظراً لما تمتلكه من قدرة على التأثير والاقناع داخل الأسرة ومواجهة التحديات المجتمعية ، وموجهاً بالتنسيق المستمر لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز الوعي الوطني وحماية المجتمع ،لافتاً إلى أهمية الاستخدام الآمن لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ودعا إلى تكثيف جهود نشر الوعي الوطني وغرس قيم الانتماء والولاء في نفوس الشباب.