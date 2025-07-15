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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قريبا | دخول الإسكندرية منظومة التأمين الصحي الشامل.. نواب: حق أصيل يكفله الدستور.. وضمها للخدمة يرضي شريحة كبيرة من المصريين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أميرة خلف
  • مدبولي: تعداد محافظة الإسكندرية يتجاوز ٦ مليون نسمة.. ودخولها التأمين الصحي ضرورة
  • برلمانية: ننتظر اكتمال مشروع التأمين الصحي الشامل  لتحقيق المساواة بين المصريين
  • نائبة: الدولة تعتزم وصول الخدمة الصحية للمجتمع المصري بحلول عام 2030

قال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل علي إدخال محافظة الاسكندرية في منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أن تعداد  محافظة الإسكندرية يتجاوز ٦ مليون نسمة، وستكون من أكبر المحافظات داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف مدبولي، أنه استعرض مع محاظ الإسكندرية مشروعات المحافظة، منها محاور الطرق، والذي كان وجه الرئيس السيسي بتنفيذها.


وثمن عدد من نواب البرلمان هذا القرار، مؤكدين أنه يسهم في تحقيق المساواة بين المواطنين للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل.


بداية،ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إعلان رئيس الوزراء ضم الاسكندرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل قريبا، مؤكدة أنها خطوة نحو اكتمال الحق الدستوري للمصريين .


و أشارت"سعيد" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إلى أن 
مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع إنساني ننتظر اكتماله بفارغ الصبر لتحقيق المساواة بين المصريين ولتوفير خدمات صحية متكاملة ، لافتة إلى أن محافظة الإسكندرية من المحافظات الكبري ، التي تتمتع بطابع خاص و ضمها للخدمة أمر هام و سيؤثر بشكل كبير على رضاء شريحة كبيرة من المصريين .

وأعربت عضو النواب عن تمنيها استغلال القطاع الخاص في هذه المرحلة ، و تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي و الخاص لتحسين الخدمة ، و لا سيما أن التعداد السكاني لهذه المحافظة أضعاف الأعداد الموجودة بالمحافظات في المرحلة الأولية .


في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن الشراكة مع القطاع الخاص لضم الاسكندرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.


وأشارت"عبد العظيم" في تصريح لـ “صدى البلد”  إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الصحية وتحقيق التغطية الطبية الشاملة لجميع محافظات الجمهورية، وتعد تُجسيدا لرؤية الدولة في بناء نظام صحي عادل ومستدام، يضع الإنسان في صدارة أولوياته.


وأكدت عضو البرلمان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تقضي بضمان وصول الخدمة الصحية إلى كل فرد داخل المجتمع المصري بحلول عام 2030.


وأكدت أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره مكونًا أساسيًا في المستقبل الصحي للدولة، لافتة إلى أن اشراكه من شأنه أن يسهم في سد الفجوات الراهنة في تقديم الخدمات وتحقيق التكامل المطلوب في نظم المعلومات الصحية والطوارئ. 

رئيس الوزراء مدبولي الاسكندرية التأمين الصحي مجلس النواب

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