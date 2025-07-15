الغرف التجارية تكشف عن معوقات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وتطالب الحكومة بالتدخل

أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أصحاب سيارات ذوي الهمم لا يزالون يواجهون صعوبات كبيرة في الإفراج عن سياراتهم المحتجزة في المناطق الحرة والاستثمارية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المعمول بها لا تزال تعرقل حصولهم على سياراتهم.

قوانين جديدة تُطبّق بأثر رجعي وتكبّد المتضررين خسائر

وأوضح زيتون، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أن القوانين والتعديلات الأخيرة لم تُطبّق بشكل فعّال على سيارات ذوي الهمم، بل تم تنفيذها بأثر رجعي، مما تسبب في فقدان هذه السيارات لقيمتها السوقية وتكبد أصحابها خسائر مالية جسيمة.

مطالب بتدخل حكومي عاجل لتخفيف الأعباء

وطالب زيتون الحكومة، ممثلة برئاسة مجلس الوزراء، بسرعة التدخل وإصدار قرارات عاجلة للإفراج عن السيارات المحتجزة، مؤكدًا على ضرورة تسهيل الإجراءات لتقليل الأعباء المالية عن ذوي الهمم، الذين يتكبدون خسائر مضاعفة جراء استمرار هذا الوضع.

دعوة لضمان حقوق ذوي الهمم وتسهيل وصولهم للنقل المناسب

وأعرب زيتون عن أمله في أن تتعامل الجهات المعنية مع هذه القضية بروح من المسؤولية الاجتماعية، وبما يضمن حقوق ذوي الهمم وييسر وصولهم إوسائل نقل آمنة ومناسبة تواكب احتياجاتهم الخاصة.