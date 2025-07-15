شوبير: مروان عطية يطلب تعديل عقده... والأرقام الحالية للاعبين أصبحت صادمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق مفاجأة مدوية بشأن لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مروان عطية.



وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء: "مروان عمل عملية الفتق ولن يشارك في معسكر الأهلي في تونس، لأنه ما زال محتاج فترة للتأهيل والعلاج".



وأضاف شوبير: "هناك أنباء إن مروان عطية عايز يعّدل عقده هو كمان، يا جماعة الأرقام زادت فجأة خلال سنة واحدة بشكل كبير جدا، وأضحت أسعار اللاعبين مغالى فيها بشكل كبير جدا".

وختم شوبير: "المحللون بيقولوا مفيش لاعيب في مصر يساوي أكثر من مليون أو 2 مليون جنيه اه الأسعار غليت شوف العربية أو الشقة بقت بكام، لكن برضه أرقام اللاعبين بقت تخض".