مجلس الأهلي يتفقد أعمال الحفر بمشروع الاستاد.. صور

قام مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ومجلس إدارة شركة القلعة الحمراء برئاسة محمـد كامل، بتفقد أعمال الحفر بمشروع الاستاد ومركز خدمة الجماهير.

جاء ذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية برئاسة المهندس تامر نصر. وخلال الزيارة الميدانية استفسر الكابتن محمود الخطيب عن معدل ساعات العمل وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وقام محمـد كامل بتوضيح العديد من الأمور الخاصة بسير العمل والتعاون مع الشركات القائمة على المشروع. فيما أكد المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي على أن معدل الحفر يسير وفق الخطة الموضوعة بشكل طبيعي وتم إنجاز ٣٣% من المطلوب بعمق ٩ أمتار حتى الآن.

وأضاف أن عملية الحفر قد تنتهي خلال ٤ شهور على الأكثر. وحرص محمود الخطيب على تسليم بعض المشجعين التي تواجدت في مركز خدمة الجماهير درع تخليد أسمائهم على جدران الاستاد، في حضور مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمـد كامل بجانب كل من المهندس خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي وأمين الصندوق، وأعضاء المجلس طارق قنديل ومحمـد الجارحي ومحمـد سراج الدين والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي. وفي ختام الزيارة أبدى الكابتن محمود الخطيب ارتياحه الشديد لمعدلات تنفيذ خطة العمل بمشروع الاستاد والالتزام بعامل الوقت وفقا للخطة الإنشائية التي تم الإعلان عنها في السابق.