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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاريراس: ريال مدريد نادي أحلامي.. غادرته شابا وأعود رجلا

ألفارو كاريراس
ألفارو كاريراس
محمد السعيد

أعرب  ألفارو كاريراس، لاعب نادي ريال مدريد، عن سعادته بالعودة إلى صفوف الملكي، بعد فترة قاضاها في صفوف بنفيكا البرتغالي.

وقال كاريراس في مؤتمر تقديمه، اليوم الثلاثاء: "أود أن أشكر ريال مدريد على الثقة التي منحني إياها لإنجاح عودتي إلى النادي الذي كان منزلي لثلاث سنوات، غادرتُه شاباً، وأعود رجلاً".

وتابع: "أتطلع بشوق لارتداء هذا القميص؛ أنا فخور بالدفاع عن هذا النادي بكل ما يمثله، إنه أفضل نادٍ في العالم، أعدكم ببذل كل ما في وسعي من أجل الفريق لمواصلة النمو والفوز بالألقاب معًا".

ريال مدريد نادي أحلامي

وأضاف: "أتيحت لي الفرصة للتحدث مع المدرب تشابي ألونسو، هنأني وتمنى ليَ كل التوفيق، إنه نادي أحلامي، وسأكون أينما يريد المستر، وسأبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص".

وحول ما يميزه في مركز الجناح، أجاب: "أعتقد أن هناك وقتاً للحديث عن ذلك؛ اليوم هو أجمل يوم في حياتي، ومع ذلك، فهما لاعبان مذهلان؛ نحن هنا للتنافس، ونعرف جيداً معنى كرة القدم".

كاريراس ريال مدريد الملكي بنفيكا

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