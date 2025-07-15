حزب الله: الولايات المتحدة تتهرب من التزاماتها كجهة ضامنة لاتفاق وقف ‏إطلاق النار بلبنان

أكد حزب الله، أن الولايات المتحدة تتهرب من التزاماتها كجهة ضامنة لاتفاق وقف ‏إطلاق النار، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال حزب الله، أن على الدولة اللبنانية أن تتحرك بشكل ‌‏جاد لوضع الجهات الدولية أمام مسؤولياتها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 6 جرحى في حصيلة أولية جراء غارات طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة البقاع شرقي لبنان.

كانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت في وقت سابق أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ 15 غارة جوية على محيط بعلبك شرقي لبنان.

وفي وقت سابق؛ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية في جنوب لبنان أسفرت عن اغتيال محمد أحمد خريس، الذي وصفه بأنه قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في مجمع شبعا التابع لـ"حزب الله".

