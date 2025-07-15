مزاد تاريخي لبيع أكبر صخرة من المريخ في نيويورك .. كم سعرها؟

في حدث فريد من نوعه، تستعد دار سوذبيز في نيويورك لعقد مزاد لبيع أكبر صخرة من كوكب المريخ تم اكتشافها على سطح الأرض.

هذا المزاد، الذي سيُقام غدا الأربعاء المقبل، يتوقع أن يجذب اهتماماً واسعاً، خاصةً أن وزن الصخرة يصل إلى 54 رطلاً (أي حوالي 25 كيلوجراماً) ويُقدّر سعرها ما بين مليوني إلى أربعة ملايين دولار، وفقاً للتقديرات الأولية.

تفاصيل الصخرة النيزكية

تُعرف الصخرة المعروضة في المزاد باسم NWA 16788، وتأتي ضمن مزاد خاص بالتاريخ الطبيعي يضم أيضاً هيكلًا عظميًا لديناصور صغير من نوع سيراتوصور.

يُظهر هذا الديناصور ارتفاعًا يتجاوز ستة أقدام (حوالي مترين) وطولًا يصل إلى نحو أحد عشر قدمًا (ثلاثة أمتار)، مما يجعل المزاد جذابًا ليس فقط لهواة الفضاء ولكن لعشاق الحفريات أيضًا.

رحلة الصخرة إلى الأرض

تقول دار المزادات إن النيزك المريخي YWA 16788 يُعتقد أنه انفصل عن سطح كوكب المريخ نتيجة اصطدام كويكب ضخم به.

من ثم، قطع مسافة شاسعة بلغت 140 مليون ميل (225 مليون كيلومتر) ليهبط على كوكب الأرض، حيث سقط في الصحراء الكبرى. وقد اكتشفه باحث عن النيازك في النيجر في نوفمبر 2023، مما أضاف بعدًا جديدًا لتاريخ هذه القطعة الفريدة.

يتباهى هذا النيزك المريخي بألوانه التي تميل إلى الأحمر والبني والرمادي. وتُعتبر هذه الكتلة الحجرية أكبر بنحو 70% من ثاني أكبر قطعة من المريخ تم اكتشافها، حيث تُقدّر أبعادها بحوالي 15 بوصة × 11 بوصة × 6 بوصات (375 ملم × 279 ملم × 152 ملم). وهذا يعكس تنوع عناصرها التكوينية ويجعلها محط اهتمام كبير لدى الجيولوجيين وعلماء الفضاء.

فعاليات أسبوع المهووسين 2025

في تعليقها على هذا الحدث، قالت كاساندرا هاتون، نائبة رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي في دار سوذبيز: "هذا النيزك المريخي هو أكبر قطعة من كوكب المريخ تم اكتشافها على الإطلاق بفارق كبير. لذا، فهو يزيد عن ضعف حجم ما كنا نعتقد سابقاً أنه أكبر قطعة معروفة من المريخ." إن هذه التصريحات توضح أهمية هذه الصخرة النادرة في عالم الأبحاث والدراسات.

يقام المزاد ضمن فعاليات "أسبوع المهووسين 2025"، الذي تنظمه دار سوذبيز ويضم مجموعة متنوعة من القطع النادرة، بما في ذلك نيازك أخرى وأحافير ومعادن ذات جودة عالية تشبه الأحجار الكريمة.

يتوقع أن يكون هذا الحدث فرصة لا تُعوض لعشاق التاريخ الطبيعي وهواة الفضاء للتواصل واكتساب المعرفة، بالإضافة إلى إمكانية اقتناء قطع نادرة.

وبحسب الخبراء، فإن مزاد بيع أكبر صخرة من المريخ يمثل نقطة التقاء للمهتمين بعالم الفضاء، ويشكل خطوة جديدة نحو فهم أفضل لما يحدث في الكون الذي نعيش فيه.