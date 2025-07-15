"الشعب الجمهوري": مواقف مصر تنطلق من احترام الحقوق وتثبيت الاستقرار

أكد أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، أن تغريدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل دلالات مهمة على دعم الدولة المصرية للجهود الدولية المبذولة من أجل إحلال السلام وتسوية النزاعات، سواء في أوكرانيا أو الأراضي الفلسطينية أو القارة الأفريقية.

وقال عبد الصمد"، في تصريحات صحفية اليوم، إن إشادة الرئيس السيسي بموقف الرئيس ترامب من قضية سد النهضة، وتأكيده على ما يمثله نهر النيل لمصر كمصدر للحياة، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتثبيت الحقوق التاريخية في المياه، والحرص على التوصل إلى حلول عادلة تحفظ مصالح جميع الأطراف، مشددًا على أن هذه الرسائل تعزز من ثقل مصر الإقليمي والدولي في إدارة الملفات الشائكة.

وأضاف أن ما تضمنته التغريدة من دعم لرؤية ترامب في تسوية الأزمات الدولية يُظهر ثقة القيادة المصرية في الحلول السياسية والدبلوماسية، بعيدًا عن التصعيد، وهو ما ينسجم مع ثوابت السياسة المصرية القائمة على الحوار وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

واختتم عبد الصمد تصريحاته بالتأكيد على أن مواقف الرئيس السيسي لا تنطلق فقط من معايير سياسية، بل من مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه قضايا المنطقة، وهو ما يجعل من مصر صوتًا عاقلًا وحكيمًا في محيط مضطرب، وقوة داعمة لأي تحرك دولي يسعى إلى العدالة والسلام.