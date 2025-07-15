أحمد موسى: 1 % من دخل عناصر الإخوان يذهب لتمويل نشاطات الجماعة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كل شخص ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية ويملك مؤسسة أو نشاطًا، يقوم بتحويل 1% من دخله لصالح الجماعة، موضحًا أن العمل الخيري في النهاية يُوظف لخدمة أهداف التنظيم الإرهابي.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إن أموال الجماعة الإرهابية تُستخدم للتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، لتحقيق نفوذ داخل المؤسسات.



وأوضح أحمد موسى، أنه في عام 2005 نشر ملفًا موسعًا في صحيفة الأهرام عن التحفظ على نصف مليار جنيه من أموال الجماعة، مشيرًا إلى أن القيادي الإخواني الإرهابي عصام العريان قال حينها إن ما تم كشفه لا يمثل شيئًا مقارنة بحجم الأموال الحقيقية للجماعة.

ولفت موسى إلى أن شكل الحروب تغير بشكل جذري، ولم تعد مقتصرة على الأسلحة التقليدية، قائلاً إن إسرائيل نفذت مؤخرًا عملية إنزال جوي داخل سوريا واختطفت عناصر تابعة لإيران.

وأكد موسى أن القوات المسلحة المصرية، وخاصة قيادة المظلات، تتمتع بكفاءة عالية، مشيرًا إلى زيارته السابقة لهذه الوحدة، ومؤكدًا أن الجيوش الحديثة باتت تتعامل مع المعارك بأساليب متطورة ومختلفة كليًا عن الماضي.