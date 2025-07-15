ميسرة عبد الله: عضويتي بالمجلس الأعلى للثقافة شرف

عبّر الدكتور ميسرة عبد الله عن امتنانه العميق لاختياره عضوًا في المجلس الأعلى للثقافة، موجّهًا الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، على هذا "الشرف الرفيع" الذي أُسند إليه ضمن كوكبة من القامات الثقافية المصرية.

وقال الدكتور ميسرة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى معالي وزير الثقافة الأستاذ الدكتور أحمد هنو، على هذا الشرف الذي أوليتمونيه باختياري عضوًا في المجلس الأعلى للثقافة، وسط نخبة من رموز مصر الرفيعة في الثقافة والفنون والآداب، وأسأل الله أن يوفقني في أداء هذه المهمة التي أتشرف بها لخدمة وطني وتاريخه العريق".

كما وجّه التحية إلى زوجته وأسرته وأصدقائه، وإلى روح والده الطاهرة، ولكل من قدّم له التهنئة، مؤكدًا أن "هذا الشرف لا أستحقه"، وداعيًا الله أن يعينه على خدمة الوطن بكل ما أوتي من فكر وجهد.

تشكيل جديد يعكس رمزية ثقافية كبيرة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتجديد عضوية وتعيين عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والفنون والآداب ضمن عضوية المجلس الأعلى للثقافة، وذلك لمدة عامين من تاريخ القرار.

وضم التشكيل الجديد أسماء لامعة في الحياة الثقافية والفكرية، من بينهم:

أحمد عبد المعطي حجازي، محمد سلماوي، يوسف القعيد، مصطفى الفقي، مشيرة خطاب، مفيد شهاب، درية شرف الدين، علي بدرخان، أحمد نوار، أحمد درويش، سامح مهران، نيفين الكيلاني، أحمد زايد، دليلة الكرداني، ممدوح الدماطي، أحمد مجدي حجازي، السعيد المصري، منى الحديدي، حسام حجازي الملاح، وميسرة عبد الله، وآخرون.