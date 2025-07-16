بيراميدز يعرض 80 مليونا لضم ثنائي الزمالك.. والأبيض يطلب بوبو وزلاكة وصابر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن اسم المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ تم عرضه على نادي الزمالك في الفترة الماضية ولكنه ليس ضمن أولوية التعاقدات في النادي حاليا والتركيز الآن على مركز الجناح.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الزمالك طالب بيراميدز برفع المقابل المادي بعدما عرض الحصول على محمد صبحي وناصر ماهر مقابل 80 مليون جنيه، بواقع 40 مليونًا لكل لاعب.

وتابع: لكن الزمالك يرغب في الحصول على مبلغ مليون دولار في كل لاعب (100 مليون جنيه)، لكن الزمالك يريد المبلغ بالعملة الأجنبية لأنه ناد استثماري وقادر على دفع المبلغ بالدولار.

وأضاف: هناك نية في الزمالك لحسم الصفقة ولكن مع موافقة بيراميدز على الحصول على الثلاثي محمود زلاكة وبوبو ومحمود صابر.

وواصل: بيراميدز يرفض التفريط في بوبو حتى الآن، ولازال موقف زلاكة "مُعلق"، وقد تحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.