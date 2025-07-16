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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مؤشر داو جونز يتراجع بأكثر من 400 نقطة

ارشيفيه
ارشيفيه
وكالة

تراجع مؤشر Dow Jones الصناعي خلال تعاملات عند الإغلاق وذلك مع تسبب المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة ونتائج متباينة لأرباح البنوك الكبرى في انخفاض المؤشر.

 بينما تلقى مؤشرNasdaq المركب دفعة قوية من مكاسب إنفيديا Nvidia.

وتراجع مؤشر Dow Jones الصناعي 436 نقطة، أو 1%. كما هبط مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%بعد أن سجل أعلى مستوي  قياسي جديد سجله في وقت سابق من الجلسة.

 بينما زاد مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.2% بعد ارتفاع بنسبة 4% في أسهم Nvidia بعد أن أعلنت شركة الرقائق الإلكترونية أنها تأمل في استئناف تسليم مبيعات وحداتمعالجة الرسومات (GPU) من H2O إلى الصين "قريباً".

يأتي ذلك بعد كشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال شهر يونيو/ حزيران بنسبة 0.3% على أساس شهري، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 2.7%، وهو ما يتوافقمع توقعات استطلاع Dow Jones. 

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% علىأساس شهري، وهو أقل بقليل من المتوقع. وعلى أساس سنوي، نما بنسبة 2.9%، وهو ما يتوافق مع التقديرات.

على الرغم من أن الأرقام الرئيسية جاءت مطابقة للتوقعات، إلا أن بيانات التضخم تُمثل زيادة عن مستوياته في شهرمايو ٠

وأثارت هذه النتائج مخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. أعلن ترامب يومالسبت أن الولايات المتحدة ستفرض تعرفات جمركية بنسبة 30% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيكاعتباراً من بداية الشهر المقبل.

من جانبه، علق رئيس استراتيجية السوق في شركة الخدمات المالية العالمية "Ebuy ماثيو رايان، قائلاً: "أكد أحدث تقرير أميركي للتضخم عملياً أن رسوم الرئيس ترامب الجمركية أدت إلى ارتفاع أسعار المستهلك في يونيو".

وأضاف رايان: "على الرغم من وجود انخفاض طفيف في الرقم الأساسي، فإن كلاً من مقاييس التضخم الرئيسيةوالأساسية تُسجل الآن أعلى مستوياتها في أربعة أشهر. ويتمثل الخوف الأكبر لدى مسؤولي الاحتياطي الفدرالي في أنالمزيد من التقلبات في المستقبل، ليس فقط بسبب وجود فارق زمني بين الرسوم الجمركية وارتفاع الأسعار، بل إن زياداتإضافية في الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس من شأنها أن تُنذر بالتأكيد بمزيد من الضغوط التضخمية فيالمستقبل".

وقال  كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Regan Capital، سكايلر وايناند: "في حين أنه من دواعي الارتياح أن نرىمؤشر أسعار المستهلك الصادر يوم الثلاثاء متوافقاً مع التوقعات، إلا أنه لا يزال يُظهر أن التضخم كان أعلى في يونيومقارنةً بمايو".

وأضاف وايناند: "السؤال الأهم بشأن صورة التضخم هو التعرفات الجمركية. يستغرق ظهور التعرفات الجمركية فيالبيانات بعض الوقت، ولكن من المرجح جداً أن يتم حساب تضخم مدفوع بالتعرفات الجمركية قريباً".
 

وفيما يتعلق بنتائج الأعمال، لم تُثر تقارير العديد من الشركات المالية الكبرى إعجاب المستثمرين.

و تجاوزت نتائج أعمال ويلز فارغو Wells Fargo التقديرات، لكن انخفاضاً في توجيهات صافي دخل الفوائد أدى إلىتراجع الأسهم بأكثر من 4%.

وانخفضت أسهم جي بي مورغان تشيس JPMorgan Chase قليلاً على الرغم من أن البنك حقق نتائج أفضل أعمال منالمتوقع في الربع الثاني، مدفوعة بإيرادات قوية من التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية. بينما ارتفعت أسهم سيتيغروب Citigroup بنحو 1% بعد أن تجاوزت أرباح البنك توقعات الربع الثاني.

وتأمل وول ستريت أن يُعزز موسم أرباح الربع الثاني سوق الأسهم الذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق. معذلك، لا تزال التوقعات منخفضة قبيل صدور التقارير.

نقطة قياسي للتوقعات

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