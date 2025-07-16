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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع ترقب المزيد من نتائج أعمال البنوك

ارشيفيه
ارشيفيه
وكالة

استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات مع ترقب المستثمرين صدور نتائج أعمال العديد منالبنوك الكبرى في الولايات المتحدة وتقرير آخر عن التضخم الأميركي.

وتراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر Dow Jones الصناعي 54 نقطة، أو 0.1%، بينما انخفضت العقود الآجلةلمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%. وهبطت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.1%.


 

في جلسة التداول العادية يوم الثلاثاء، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، كما تراجع مؤشر Dow Jones بأكثرمن 400 نقطة. مع ذلك، تفوق مؤشر Nasdaq المركب في الأداء مع ارتفاعه بنحو 0.2%، مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً


 


 

وتلقى مؤشر Nasdaq، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، دفعة من أسهم شركة إنفيديا Nvidia، التي ارتفعت بنسبة4% بعد أن أعلنت الشركة أنها تأمل في استئناف مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي H2O للصين "قريباً".


 

وأثر تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو على الأسواق يوم الثلاثاء، وأظهرت الأرقامالرئيسية للمؤشر زيادة بنسبة 0.3% على أساس شهري، ومعدل 2.7% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى معتوقعات Dow Jones.


 

وأثارت هذه القراءة بعض القلق في وول ستريت، حيث أظهرت تأثير رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية وهي تشقطريقها عبر الاقتصاد، وذلك في الوقت الذي أجج فيه ترامب حربه التجارية بعد أن أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع عنفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من أغسطس/ آب.


 

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في RSM U.S، جو بروسويلاس: "بدأ التضخم في الارتفاع ببطء، حيث ظهرت الآنعلامات التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية على واردات السلع المعمرة وغير المعمرة"

وأضاف بروسويلاس: "هذا يطرح سؤالاً مهماً: هل سيستمر تضخم الخدمات والإسكان - الذي يتراجع ولكنه لا يزالمرتفعاً - في التباطؤ لتعويض الزيادة الأكبر في السلع المعمرة وغير المعمرة؟"

وقال: "نعتقد أن الاحتياطي الفدرالي سيواصل التحلي بالصبر مع تطور اتجاه التضخم".


 

وسيحصل المستثمرون على قراءة جديدة للتضخم يوم الأربعاء مع صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين لشهريونيو. وتشير تقديرات Dow Jones إلى زيادة بنسبة 0.2% على أساس شهري

سيتحدث أيضاً يوم الأربعاء عدد من ممثلي البنك المركزي، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في ريتشموند،توماس باركين، ومحافظ بنك الاحتياطي الفدرالي، مايكل بار.


 

على صعيد نتائج الأعمال، تواصل البنوك الكبرى إصدار تقاريرها يوم الأربعاء، ومن المرتقب أن يُعلن بنك أوف أميركاBank of America، وغولدمان ساكس Goldman Sachs، ومورغان ستانلي Morgan Stanley عن تفاصيلها قبل بدءجلسة التداول. كما ستُعلن جونسون آند جونسون Johnson & Johnson عن نتائجها.

54 01 الثلاثاء

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