أسهم Nvidia تكسب 162 مليار دولار في يوم واحد.. وخسائر حادة لسهم Wells Fargo

مؤشر الداو جونز يتكبد أكبر خسارة يومية في شهر



مؤشر ناسداك المركب يسجل رابع إغلاق قياسي له في آخر 5 جلسات



سهم Citigroup يقفز لأعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية



أغلق المؤشرات الأميركية الرئيسية على تباين في جلسة الثلاثاء وسط ارتفاع مؤشر ناسداك المركب بدعم من Nvidia،مقابل انخفاض باقي المؤشرات بضغط تقرير التضخم وفشل أرباح البنوك في إثارة حماس المستثمرين.

إذ سجلت أسعار المستهلك الأميركية في يونيو أكبر قفزة لها في 5 أشهر مما يُشير إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تتدفقإلى الاقتصاد.

وشهدت أسهم البنوك تقلبات حادة مع تقييم المستثمرين للنتائج المالية بعد انطلاق موسم أرباح فترة الربع الثاني.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية

تراجع مؤشر الداو جونز بنحو 0.98% أي ما يعادل 436 نقطة في جلسة الثلاثاء ليتكبد أكبر خسارة يومية في شهر.

كما تراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.4% إلى مستويات 6244 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.2% محققاً رابع إغلاق قياسي له في آخر 5 جلسات.





سهم Nvidia

قفز سهم Nvidia بنسبة 4% في جلسة الثلاثاء ليغلق فوق مستويات 170 دولاراً لأول مرة في تاريخه، لتضيف الشركة162 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن خففت الولايات المتحدة القيود المفروضة على تصدير الشركة رقائقها الإلكترونية إلى الصين.

وكشفت الشركة أنها تستعد لاستئناف تصدير رقائق H20 إلى الصين قريباً، بعدما أكدت الحكومة الأميركية للشركة علىأنها ستمنحها التراخيص اللازمة.





أسهم Wells Fargo

هبط سهم Wells Fargo بأكثر من 5% في جلسة الثلاثاء ليتكبد أكبر خسارة يومية في أكثر من 3 أشهر.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن طغت التوقعات المخيبة للآمال للبنك على النتائج القوية لفترة الربع الثاني، إذ خفض البنكتوقعاته السنوية لصافي دخل الفوائد إلى 47.7 مليار دولار لمجمل عام 2025، دون أس أي تغيير عن العام السابق، مايمثل انخفاضاً ملحوظاً عن توقعاته السابقة، التي توقعت نمواً يتراوح بين 1% و3%.