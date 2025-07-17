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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 17 يوليو 2025: تحمّل ضغط العمل

برج الأسد
برج الأسد
حياة عبد العزيز

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 17 يوليو 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي: 

مشاهير برج الأسد 

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي .

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 17 يوليو 2025

تواجه علاقتكما أي مشاكل كبيرة، وستفكران في قضاء المزيد من الوقت الرومانسي معًا. تولّيا مهامًا جديدة في العمل لإثبات جدارتكما، قد تواجهان بعض المشاكل المالية البسيطة. انتبها أكثر لأسلوب حياتكما.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

 عليك توخي الحذر أثناء التعامل مع الحبيب، والتأكد أيضًا من إيصال مشاعرك بدقة، قد لا تنجح بعض العلاقات اليوم، وتحتاج إلى أساليب جديدة. من الممكن إشراك شخص أكبر سنًا في العلاقة لحل المشاكل اليوم. 

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

 تحمّل ضغط العمل ولا تدعه يؤثر على نومك، تجنّب الأطعمة الحارة وتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضراوات. التواجد مع أشخاص إيجابيين سيساعدك على التغلّب على الكسل. على النساء توخي الحذر أثناء تقطيع الخضراوات في المطبخ، وكذلك أثناء إشعال الموقد قد يُصاب بعض الأطفال أيضًا بكدمات أثناء اللعب. 

برج الاسد مهنيا

 قد لا يكون الجزء الأول من اليوم إيجابيًا من حيث الإنتاجية، لكن الأمور ستتغير في الجزء الأخير، قد تكون ضحية صراعات الأنا والغيرة، لكن من الضروري التغلب عليها دون فقدان الصبر. 

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

مع أنه يمكنك الاستثمار في صناديق الاستثمار والودائع الثابتة، إلا أنه لا يُنصح بالاستثمارات الكبيرة اليوم. 

سيجني رجال الأعمال أرباحًا، لكنهم يتجنبون الاستثمارات الكبيرة، وخاصةً في الأسواق الخارجية. 

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