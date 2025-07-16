محمد إبراهيم يفوز برئاسة الاتحاد العربي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA»

فاز محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، برئاسة الاتحاد العربي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» خلال أعمال الجمعية العمومية التي أقيمت في القاهرة بحضور 10 دول.

شارك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» ممثلين من دول مصر، ليبيا، الجزائر، تونس، فلسطين، موريتانيا، المغرب، الأردن، سوريا، العراق.

وفاز محمد إبراهيم برئاسة الاتحاد العربي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» والفلسطيني نزار طالب بمنصب نائب أول، الجزائري علي عمارة في منصب نائب ثان، والعراقي رائد جميل في منصب نائب ثالث.

كما فازت التونسية مني العسيوي، بمنصب نائب العنصر النسوي فيما جاء في العضوية الموريتاني حننن أعل الشيخ، الليبي معمر فلفل، السوري علاء الدين الشيخ، المصرية سارة أحمد عبده عنصر نسوي.

قال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي إن اجتماع الاتحاد العربي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» أسفر عن فوز مصر برئاسة الاتحاد العربي في سابقة الأولى من نوعها التي تتقلد فيها شخصية مصرية هذا المنصب الهام.

تابع: «وإذ أؤكد أن فوزي بمنصب رئيس الاتحاد العربي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» جاء بعد مارثون طويل وجهود العديد من الشخصيات داخل أو خارج مصر الأمر الذي يتسق مع توجهات القيادة السياسية بالسعي نحو تقلد المناصب الرياضية في الخارج ضمن القوى الناعمة المؤثرة في الخارج».

اختتم محمد إبراهيم رئيس الاتحاد العربي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA»: «الشكر موصول إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الدعم اللامحود من كافة الأجهزة داخل الوزارة وأيضا للمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على الدعم المستمر للاتحاد المصري للمواي تاي».